ΠΟΥ: Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων

Σύμφωνα με τις καταγραφές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), μετά και την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή έχουν αναφερθεί 1.255 θάνατοι στο Ιράν, ενώ υπάρχουν και περισσότεροι από 15.100 τραυματίες στη χώρα. Επίσης έχουν καταγραφεί 634 θάνατοι στο Λίβανο και 1.586 τραυματίες.

Οι τελευταίες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερους από 100.000 εκτοπισμένους ανθρώπους, που έχουν μετακινηθεί σε άλλες περιοχές του Ιράν και περισσότερους από 800.000 εκτοπισμένους στο Λίβανο, με μεγάλο μέρος των εκτοπισμένων πληθυσμών να έχει μετακινηθεί σε ασφυκτικά γεμάτα πρόχειρα καταφύγια, όπου επικρατούν κακές συνθήκες υγιεινής, με συνέπεια να κινδυνεύει η υγεία τους, κυρίως από ιογενείς λοιμώξεις.

Ο ΠΟΥ έχει επιβεβαιώσει 18 επιθέσεις σε δομές υγείας του Ιράν, στις οποίες σκοτώθηκαν 8 άτομα και 25 αντίστοιχες επιθέσεις στο Λίβανο με συνέπεια να χάσουν την ζωή τους 16 άνθρωποι και να τραυματιστούν 29 άτομα. Οι επιθέσεις αυτές καθιστούν ακόμα πιο δυσμενή την κατάσταση στις ήδη επιβαρυμένες δομές περίθαλψης, θέτοντας σε πρόσθετους κινδύνους νοσηλευόμενους και υγειονομικό προσωπικό.

Στον Λίβανο 48 κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και 5 νοσοκομεία έκλεισαν μετά από διαταγή εκκένωσης, ενώ το κλείσιμο δρόμων στο Ιράν εμποδίζει την κίνηση των ασθενοφόρων και την μεταφορά φαρμακευτικού υλικού. Οι διαδρομές στην Λωρίδα της Γάζας παραμένουν στο μεγαλύτερο μέρος τους κλειστές και στην Δυτική όχθη οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις και τα σημεία ελέγχου τα οποία έχουν αναπτυχθεί καθυστερούν την μετακίνηση των ασθενοφόρων και την μεταφορά των τραυματιών.

Στη Συρία, η αυξημένη εισροή προσφύγων από τον Λίβανο αυξάνει ραγδαία την ανάγκη παροχής υπηρεσιών υγείας κατά μήκος των συνόρων, ενώ στο Ιράκ η εξελισσόμενη ανασφάλεια και οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στις μετακινήσεις αυξάνουν την υφιστάμενη πίεση στα νοσοκομεία ενώ έχουν δυσμενή αντίκτυπο στα συστήματα επιτήρησης των λοιμωδών νοσημάτων.

Στις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Μπαχρέιν και Ομάν) τα συστήματα υγείας παραμένουν λειτουργικά και εστιάζουν στην ετοιμότητα, με τις εθνικές Αρχές των 6 κρατών να ενεργοποιούν πλάνα έκτακτης ανάγκης και να παρακολουθούν στενά τον περιβαλλοντικό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου από ακτινοβολία.

Τέλος, τα αλλεπάλληλα χτυπήματα σε διυλιστήρια στο Ιράν, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία, που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, μεγάλες πυρκαγιές και τεράστια σύννεφα πυκνών τοξικών καπνών αυξάνουν τις ανησυχίες για την ατμοσφαιρική ρύπανση της ευρύτερης περιοχής και την έκθεση του πληθυσμού της Μέσης Ανατολής σε τοξικούς ρύπους που έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην Δημόσια Υγεία.