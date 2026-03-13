Ο επικεφαλής της ρωσικής Rosatom δηλώνει ότι δεν έχουν παρατηρηθεί αλλαγές στα επίπεδα ραδιενέργειας στο Ιράν

Newsroom
Ύστερα από τα πλήγματα που έχουν δεχθεί ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ο πλέον υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος για την πυρηνική ενέργεια δήλωσε σήμερα ότι δεν έχουν παρατηρηθεί αλλαγές στα επίπεδα ραδιενέργειας ύστερα από πλήγματα στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στον πόλεμο που εξαπολύθηκε εναντίον του από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Δεν ήταν άμεσα σαφές σε ποια πλήγματα αναφέρεται το τηλεγράφημα του πρακτορείου RIA, το οποίο επικαλείται τον Αλεξέι Λιχατσόφ, επικεφαλής της κρατικής εταιρίας πυρηνικής ενέργειας Rosatom.

Το Ιράν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι πυρηνικές του εγκαταστάσεις στη Νατάνζ χτυπήθηκαν στη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αλλά δεν υπήρξε διαρροή ραδιενεργού υλικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ισχυρή παράσταση νίκης στη ΝΔ δίνει η Real Polls - Φουλ εσωστρέφεια με διαγραφή Οδυσσέα ξαφνικά ο Ανδρουλάκης

«Κατά κύματα» μέτρα στήριξης σχεδιάζει η κυβέρνηση - Τα επόμενα βήματα

Οι 10 πλουσιότεροι ιδιοκτήτες ομάδων για το 2026

tags:
Ιράν
Πυρηνικά
Ρωσία
