Κόστα: «Πολύ ανησυχητική» η απόφαση των ΗΠΑ να άρουν κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτήρισε σήμερα «πολύ ανησυχητική» τη «μονομερή» απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να άρουν κυρώσεις που είχαν επιβάλει στο ρωσικό πετρέλαιο εξαιτίας της ανόδου των τιμών του αργού λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η απόφαση αυτή «έχει αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή ασφάλεια (...). Η εξασθένηση των κυρώσεων αυξάνει τους ρωσικούς πόρους για τη διεξαγωγή του επιθετικού πολέμου εναντίον της Ουκρανίας», δήλωσε εκφράζοντας τη λύπη του ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του θεσμού που αντιπροσωπεύει τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η αύξηση της οικονομικής πίεσης επί της Ρωσίας είναι αποφασιστικής σημασίας για να δεχθεί η Μόσχα να διαπραγματευθεί σοβαρά για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», έγραψε ο Κόστα σε ανάρτησή του στο X.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα μια 30ημερη χαλάρωση των κυρώσεων που επιτρέπει σε χώρες να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα που είναι ήδη φορτωμένα σε πλοία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ