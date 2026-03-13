ΗΠΑ: Αδύναμη ανάπτυξη 0,7% το τέταρτο τρίμηνο - Στο 3,1% ο PCE τον Ιανουάριο

Η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τους τελευταίους τρεις μήνες του 2025, ενώ ο δομικός PCE αυξήθηκε στις αρχές του 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου την Παρασκευή.

Ειδικότερα, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αναθεωρήθηκε αρνητικά, καθώς κατέγραψε αδύναμο ετήσιο ρυθμό ύψους 0,7% το τέταρτο τρίμηνο, μία σημαντική πτώση από την προηγούμενη εκτίμηση του 1,4% και πολύ κάτω από την πρόβλεψη του Dow Jones για 1,5%.

Σηματοδότησε επίσης μια σημαντική επιβράδυνση από την αύξηση 4,4% το προηγούμενο τρίμηνο.

Για ολόκληρο το 2025, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1%, ποσοστό αναθεωρημένο από την αρχική εκτίμηση 2,2%.

Όσον αφορά τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), ο αγαπημένος δείκτης της Fed για τον πληθωρισμό, αυτό κατέγραψε εποχικά προσαρμοσμένη άνοδο 0,3% τον Ιανουάριο, διαμορφώνοντας τον ετήσιο ρυθμό στο 2,8%. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones αναμενόταν αντίστοιχες μετρήσεις 0,3% και 2,9%.

Αφαιρώντας τρόφιμα και ενέργεια, ο δομικός PCE αυξήθηκε κατά 0,4% τον Ιανουάριο και κατά 3,1% σε 12μηνη βάση.