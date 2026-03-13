Μικτά πρόσημα στη Wall Street με το βλέμμα στις τιμές του πετρελαίου

Σε τροχιά απωλειών για τρίτη διαδοχική εβδομάδα για πρώτη φορά από τις αρχές του 2026 ο S&P 500.

Τελευταία ενημέρωση 17.26

Μικτά πρόσημα και ήπιες διακυμάνσεις καταγράφουν στις συναλλαγές της Παρασκευής οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, με την αγορά να προσπαθεί να επωφεληθεί από την μικρή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, ενώ οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στην πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο 26 μονάδων ή 0,05% και διαπραγματεύεται στα επίπεδα των 46.702 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 αποδυναμώνεται κατά 0,21% στις 6.657 μονάδες. Παρόμοια εικόνα και για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον δείκτη Nasdaq να σημειώνει απώλειες 0,45% και να διαμορφώνεται στις 22.205 μονάδες.

Ο διευρυμένος δείκτης βρίσκεται σε τροχιά απωλειών για τρίτη διαδοχική εβδομάδα για πρώτη φορά από τις αρχές του 2026, χάνοντας 0,3%, ενώ ο Dow Jones βρίσκεται μέχρι στιγμής 1,1% χαμηλότερα. Στον αντίποδα, μικρά εβδομαδιαία κέρδη 0,4% σημειώνει ο τεχνολογικός δείκτης.

Στα μάκρο της ημέρας, η οικονομική ανάπτυξη στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τους τελευταίους τρεις μήνες του 2025, ενώ ο δομικός PCE αυξήθηκε στις αρχές του 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου την Παρασκευή.

Ειδικότερα, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αναθεωρήθηκε αρνητικά, καθώς κατέγραψε αδύναμο ετήσιο ρυθμό ύψους 0,7% το τέταρτο τρίμηνο, μία σημαντική πτώση από την προηγούμενη εκτίμηση του 1,4% και πολύ κάτω από την πρόβλεψη του Dow Jones για 1,5%. Σηματοδότησε επίσης μια σημαντική επιβράδυνση από την αύξηση 4,4% το προηγούμενο τρίμηνο.

Για ολόκληρο το 2025, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1%, ποσοστό αναθεωρημένο από την αρχική εκτίμηση 2,2%.

Όσον αφορά τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), ο αγαπημένος δείκτης της Fed για τον πληθωρισμό, αυτό κατέγραψε εποχικά προσαρμοσμένη άνοδο 0,3% τον Ιανουάριο, διαμορφώνοντας τον ετήσιο ρυθμό στο 2,8%. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones αναμενόταν αντίστοιχες μετρήσεις 0,3% και 2,9%. Αφαιρώντας τρόφιμα και ενέργεια, ο δομικός PCE αυξήθηκε κατά 0,4% τον Ιανουάριο και κατά 3,1% σε 12μηνη βάση.