Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν κατηγορεί Ισραήλ και ΗΠΑ ότι θέλουν να «διαλύσουν» τη χώρα

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν να «διαλύσουν» το Ιράν, κατά την 14η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η Αμερική και το σιωνιστικό καθεστώς (σ.σ. το Ισραήλ, το οποίο δεν αναγνωρίζει η ιρανική κυβέρνηση) έχουν καταστροφικές προθέσεις και στόχους που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση του Ιράν και των μεγάλων ισλαμικών χωρών», δήλωσε ο Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, σύμφωνα με την ιρανική προεδρία.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να «καταστρέψει εντελώς» το «τρομοκρατικό» ιρανικό καθεστώς. «Έχουμε μια δύναμη πυρός που δεν έχει ισοδύναμο στον κόσμο, απεριόριστα πυρομαχικά και όλο τον χρόνο που χρειάζεται, κοιτάξτε τι συμβαίνει σε αυτά τα παρανοϊκά καθάρματα σήμερα», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης (που του ανήκει) Truth Social προτού ισχυρές εκρήξεις συγκλονίσουν και πάλι σήμερα την Τεχεράνη. «Καταστρέφουμε πλήρως το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς, στρατιωτικά, οικονομικά και αλλιώς», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.