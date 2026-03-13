«Καμπανάκι» BofA: Οι αγορές αρχίζουν να θυμίζουν το 2008

Η απότομη αύξηση των τιμών πετρελαίου και ο αυξανόμενος προβληματισμός σχετικά με την ιδιωτική πίστωση προκαλούν ανησυχίες ότι η τρέχουσα κατάσταση στην αγορά μοιάζει με την περίοδο που προηγήθηκε της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, σύμφωνα με τον Μάικλ Χάρτνετ της Bank of America.

Ο στρατηγικός αναλυτής επισημαίνει πώς τον Αύγουστο του 2008 το πετρέλαιο διπλασιάστηκε στα 140 δολάρια το βαρέλι από τα 70 δολάρια όπου βρισκόταν τον Ιούλιο του 2007, γεγονός που σήμανε την έναρξη κινδύνων που έπληξαν εταιρείες όπως η Northern Rock και η Bear Stearns. Ο πόλεμος στο Ιράν που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου έχει ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από 60% υψηλότερα φέτος.

Οι ανησυχίες αυξάνονται ειδικά όσο αφορά την έκθεση των τραπεζών σε ιδιωτικά δάνεια, μια κατηγορία assets που αντιμετωπίζει προβλήματα με τις εξαγορές κεφαλαίων, τα ερωτήματα για τα πρότυπα υποβολής δανείων και τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης σε ορισμένους δανειολήπτες. Ταυτόχρονα, το αυξανόμενο κόστος ενέργειας που προκαλείται από τον πόλεμο στο Ιράν προκαλεί φόβους για στασιμοπληθωρισμό, όπου οι αυξανόμενες πιέσεις στις τιμές αναγκάζουν τις κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια, ακριβώς τη στιγμή που η οικονομική ανάπτυξη έχει σταματήσει.

«Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ο αντίκτυπός της στον κίνδυνο πληθωρισμού ωθούν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια νωρίτερα από το αναμενόμενο», δήλωσε αυτή την εβδομάδα το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πίτερ Κάζιμιρ.

Ο Χάρτνετ προειδοποιεί ότι η αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Ιούλιο του 2008, την ίδια ημέρα που οι τιμές του πετρελαίου έφτασαν στο ανώτερο σημείο, αποδείχθηκε «ένα από τα μεγαλύτερα λάθη πολιτικής όλων των εποχών». Η ΕΚΤ στη συνέχεια «αναγκάστηκε» να μειώσει τα επιτόκια κατά 325 μονάδες βάσης 74 ημέρες αργότερα, με την Lehman Brothers να καταρρέει και το πετρέλαιο να «βυθίζεται» στα 40 δολάρια το βαρέλι.

Προς το παρόν, η αγορά εξακολουθεί να προβλέπει πως η σύγκρουση στο Ιράν δεν θα διαρκέσει πολύ και ότι τα ζητήματα στην ιδιωτική πίστη δεν θα αποδειχθούν συστημικά, σύμφωνα με τον Χάρτνετ. Αυτό ενθαρρύνει τις «bullish» τοποθετήσεις καθώς οι επενδυτές υποστηρίζουν την άποψη ότι «οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πάντα επιλέγουν τη διάσωση της Wall Street».

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις μετοχές από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τη σύσφιξη των χρηματοοικονομικών συνθηκών βρίσκονται στα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών και όχι στον πληθωρισμό, σύμφωνα με τον Χάρτνετ.

Συνιστά την πώληση πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, τα 30ετή ομόλογα πάνω από το 5% και το δολάριο όταν ο δείκτης είναι πάνω από το 100, και τον S&P 500 κάτω από τις 6.600.

Η απόδοση των 30ετών ομολόγων ήταν στο 4,89% την Παρασκευή, ενώ ο δείκτης του δολαρίου στο 100,18, το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο, και ο δείκτης S&P 500 έκλεισε την τελευταία φορά στις 6.673 μονάδες.