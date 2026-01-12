Σάντσεθ: Η Ελλάδα πέρασε από την κρίση του ευρώ και έφτασε στο να προεδρεύει στο Eurogroup

«Ελλάδα και Ισπανία μοιραζόμαστε καλές σχέσεις, αλλά και πολύ καλά οικονομικά δεδομένα», τόνισε.

«Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αναφέρονταν στις χώρες μας, στην Ελλάδα και στην Ισπανία, ως αδύναμους κρίκους, κάτι που δεν ισχύει καθόλου σήμερα στην Ευρώπη και στο ευρώ. Είμαστε, επίσης, και στην περιοχή της Μεσογείου, στο Νότο, επιτρέψτε μου να πω, την προηγούμενη Παρασκευή συνάφθηκε μια συμφωνία πολύ σημαντική, η εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μερκοσούρ», τόνισε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ στις κοινές δηλώσεις του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αναφερόμενος στη συμφωνία ΕΕ-Μερκοσούρ (Mercosur) είπε ότι όσοι θέλουν να παραμείνουν ανοιχτοί στις οικονομίες τους, η συμφωνία αυτή θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη ευημερία, μεγαλύτερη συνεργασία με αυτή την περιοχή, την Νότια Αμερική και την Καραϊβική. «Μιλάμε για τέσσερα δισ. δασμούς για τις επιχειρήσεις μας, αλλά και για μια συνεργασία διαπεριφερειακή, που θα επιτρέψουν να οικοδομηθεί η κοινή ευημερία», είπε.

«Η Ελλάδα πέρασε από την κρίση του ευρώ και έφτασε στο να προεδρεύει στο Eurogroup. Οι πολύ καλές επιδόσεις στην οικονομία είναι πολύ σημαντικές για τις χώρες μας και για τις χώρες του ευρώ. Η ανάπτυξη στην Ισπανία είναι 2,3% και 2,1% στην Ελλάδα. Μιλάμε για την ανάπτυξη των χωρών μας, η οποία συμβαίνει σχεδόν παράλληλα, αντιμετωπίζοντας και το εξωτερικό μας χρέος, οπότε κανείς πια δεν μιλά για κίνδυνο για την Ελλάδα ή για την Ισπανία», προσέθεσε.

«Ισπανία και η Ελλάδα θεωρούμε ότι το κοινό κεκτημένο της Ευρώπης, όπως, για παράδειγμα, η κοινή ασφάλεια, η διαχείριση των περιφερειών, η πολιτική για τον άνθρακα και η Κοινή Γεωργική Πολιτική, είναι πολύ σημαντικοί άξονες», ανέφερε ο κ. Σάντσεθ.

«Είμαστε τα νότια σύνορα της Ένωσης και διαθέτουμε έναν πλήρως λειτουργικό αμυντικό μηχανισμό, καθώς και μέτρα για τη μετανάστευση, γιατί η αλληλεγγύη και η ευθύνη πρέπει να πηγαίνουν χέρι χέρι. Θέλουμε ένα μεταναστευτικό πλαίσιο συνεκτικό και ασφαλές, κάτι που επιχειρεί να προωθήσει και η Ισπανική Προεδρία», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην κλιματική κρίση, ο Ισπανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι για τις κοινωνίες της Μεσογείου είναι πολύ σημαντικές οι πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. «Η Ισπανία υποφέρει από τα αποτελέσματά της. Το προηγούμενο καλοκαίρι η Ισπανία υπέφερε από καταστροφικές πυρκαγιές και υποδεχθήκαμε τους Έλληνες πυροσβέστες, που μας βοήθησαν. Είναι εξαιρετικός ο επαγγελματισμός με τον οποίο συνεργάστηκαν με τους Ισπανούς», είπε.

«Και οι δύο χώρες, επιμένουμε πολύ στο εξής: να μιλάμε για δημοκρατία, για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και για τα κοινωνικά δίκτυα. Είναι πολύ σημαντική η ευρωπαϊκή ασπίδα ασφάλειας και το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κοινωνικά μέσα. Αυτό που επίσης επιζητούμε είναι να υπάρχει μια ασπίδα προστασίας για τα παιδιά και τους νέους μας σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην κοινωνική δικτύωση», προσέθεσε ο κ. Σάντσεθ.

