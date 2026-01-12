Παπασταύρου: Ισχυρή και πολυεπίπεδη η δυναμική της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας

Το 2026 συμπληρώνονται 100 χρόνια διμερών σχέσεων Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας όπως τόνισε ο ΥΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου.

Με μία σειρά σημαντικών συναντήσεων και επαφών, με κεντρικό άξονα τη στρατηγική συνεργασία και τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, ξεκίνησε η επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Η επίσκεψη έρχεται σε μια υψηλού συμβολισμού στιγμή για τις δύο χώρες, καθώς το 2026 ολοκληρώνονται 100 χρόνια διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας.

Ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε με τον Υπουργό Επενδύσεων της χώρας, Khalid A. Al-Falih. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας σε ενεργειακές διασυνδέσεις και υποδομές και σε καθαρές τεχνολογίες και ανανεώσιμες πηγές, καθώς και ο οικονομικός Διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC).

Βασικό θέμα στην συζήτηση των δύο υπουργών αποτέλεσε ο East-Med Corridor, ένα εμβληματικό ψηφιακό έργο οπτικού καλωδίου που ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως βασικής πύλης δεδομένων της Ευρώπης και εντάσσεται στο ευρύτερο όραμα των διασυνδέσεων Ανατολής-Δύσης. Ο EMC ευθυγραμμίζεται με το όραμα της Σαουδικής Αραβίας για ψηφιακή ηγεσία και συμβάλλει στη δημιουργία ενός νέου, ανθεκτικού ψηφιακού άξονα Ασίας-Ευρώπης.

Επιπλέον, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή των ενεργειακών και εμπορικών διαδρόμων στην οικονομική ανάπτυξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2026 το ΑΕΠ της Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να αυξηθεί με ρυθμό 4,6%, ως αποτέλεσμα της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων και της στρατηγικής διαφοροποίησης της οικονομίας στο πλαίσιο του Vision 2030, που στοχεύει στον περιορισμό της εξάρτησης από τους υδρογονάνθρακες.

Όπως ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός, «έναν χρόνο μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Σαουδική Αραβία, την ίδια μέρα πριν από ένα χρόνο, η δυναμική της στρατηγικής συνεργασίας των δυο χωρών παραμένει ισχυρή και πολυεπίπεδη, και εδράζεται σε ένα κοινό όραμα των δυο ηγετών μας προς ένα οικονομικά, ενεργειακά και τεχνολογικά αυτοδύναμο μέλλον για τους λαούς μας».

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Υπουργός επισκέφθηκε το King Salman Park, ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα αστικής ανάπλασης του Ριάντ, που συνδυάζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Εκεί, ο κ. Παπασταύρου ενημερώθηκε για τη σημασία που έχει το έργο για τον αστικό ιστό του Ριάντ, καθώς και για τις τεχνικές προδιαγραφές του, ενώ παράλληλα προχώρησε σε παρουσίαση της προόδου των εργασιών στο Ελληνικό, αναδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία του έργου.

Ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε, επιπλέον, με την ηγεσία μεγάλων επενδυτικών και επιχειρηματικών κολοσσών, όπως με τους Yousef Al Shelash, Πρόεδρο, και Walid Almushred, CEO αντίστοιχα της Quara Holding, τον Ziad El Chaar, CEO της Dar Global, τον Γ. Αντωνόπουλο, CEO της Alireza, καθώς και τον Eric Trump, Executive Vice President του Trump Organization που δραστηριοποιείται στη Σαουδική Αραβία.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην προοπτική επενδύσεων στη χώρα μας, καθώς και στο αναβαθμισμένο οικονομικό και επενδυτικό προφίλ της Ελλάδας που, πλέον, αναγνωρίζεται διεθνώς. O κ. Παπασταύρου στην συνέχεια συναντήθηκε με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου της Σαουδικής Αραβίας, Professor Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef.

Επίκεντρο της συζήτησης αποτέλεσε η συνεργασία Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας στον τομέα των ορυκτών πρώτων υλών, η οποία με τον νέο αναβαθμισμένο ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, σε μια περίοδο μάλιστα, όπου η ασφάλεια εφοδιασμού και η βιώσιμη αξιοποίηση των πόρων αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι δύο χώρες διερευνούν συνέργειες που συνδυάζουν επενδύσεις, τεχνογνωσία και διασύνδεση αγορών, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και αξιοπιστία των εφοδιαστικών αλυσίδων. Αύριο Τρίτη 13 Ιανουαρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα συμμετάσχει στην Υπουργική Συνάντηση του Future Minerals Forum (FMF), και θα πραγματοποιήσει επιπλέον διμερείς επαφές με τον Σαουδάραβα Υπουργό Ενέργειας Πρίγκιπα Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Al.

Η Dar Global είναι μία διεθνής εταιρεία ανάπτυξης πολυτελών ακινήτων με έδρα το Ντουμπάι, η οποία είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του London Stock Exchange (LSE). Η εταιρεία δημιουργήθηκε ως ο διεθνής βραχίονας της Dar Al Arkan Real Estate Development PJSC, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων στη Σαουδική Αραβία. «Ομπρέλα» όλων αυτών είναι η Quara Holding, μία σημαντική επενδυτική εταιρεία χαρτοφυλακίου με βάση τη Σαουδική Αραβία, που δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς όπως real estate, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τεχνολογία, και ψηφιακές λύσεις.

Η Quara Holding ιδρύθηκε το 1994 με στόχο να δημιουργήσει ένα στρατηγικό οικοσύστημα επενδύσεων που συνδέει τις βιομηχανίες ακινήτων, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τεχνολογίας. Και ο Έλληνας Υπουργός θα έχει την ευκαιρία για επαφές με διευθυντικά της στελέχη. Αξίζει επίσης, να σημειωθεί ότι η Dar Global συνεργάζεται στενά και με την Trump Organization στη Σαουδική Αραβία, με τον Αντιπρόεδρο της οποίας (Έρικ Τράμπ) είχε συνάντηση ο κ. Παπασταύρου.

Όπως ανακοινώθηκε χθες, η Dar Global, σε συνεργασία με την Trump Organization στη Σαουδική Αραβία, ξεκινά την υλοποίηση δύο μεγάλων έργων του με την επωνυμία Trump, συνολικής αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις πόλεις Ριάντ και Τζέντα, ενισχύοντας περαιτέρω τις προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας να διαφοροποιήσει την οικονομία της στο πλαίσιο του Vision 2030 και να προσελκύσει άμεσες ξένες επενδύσεις ανοίγοντας για πρώτη φορά στην ιστορία την ιδιοκτησία ακινήτων σε ξένους επενδυτές.

H Trump Organization ιδρύθηκε το 1923 (ως Elizabeth Trump & Son) και εδρεύει στον Trump Tower στη Νέα Υόρκη. Μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ για δεύτερη προεδρική θητεία τα ηνία της εταιρείας έχουν ο Ντόναλντ Τραμπ Jr. και ο Έρικ Τραμπ. Η εταιρεία διαχειρίζεται ένα ποικίλο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο πολυτελών περιουσιακών στοιχείων και υπηρεσιών στους τομείς των ακινήτων και του τουρισμού, του αθλητισμού, του λιανικού εμπορίου, των ΜΜΕ, τηλεπικοινωνιών και κρυπτονομισμάτων.

Διατηρεί εκτεταμένους και επεκτεινόμενους επιχειρηματικούς δεσμούς στη Σαουδική Αραβία, κυρίως μέσω συμφωνιών αδειοδότησης ακινήτων υψηλού προφίλ και συνεργασιών με οντότητες που συνδέονται με την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του στη χώρα, ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε και με τον CEO της Alireza, κ. Γ. Αντωνόπουλο. Πρόκειται για έναν διαφοροποιημένο επιχειρηματικό όμιλο στη Σαουδική Αραβία με ιστορία που εκτείνεται σε πάνω από 175 χρόνια.

Η κύρια οντότητα είναι η Haji Abdullah Alireza & Co. Ltd. , μια οικογενειακή επιχείρηση που διαχειρίζεται ένα ευρύ φάσμα περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων σε διάφορους τομείς του Βασιλείου. Ιδρύθηκε το 1845 από την Zainal Alireza. Μεταξύ των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται είναι η διαχείριση υδάτων και η ενέργεια: μέσω εταιρειών όπως η Haji Abdullah Alireza & Co. Integrated Services Ltd. συμμετέχουν στη λειτουργία και συντήρηση μονάδων αφαλάτωσης και επεξεργασίας νερού, ένα βασικό μέρος του Vision 2030 της Σαουδικής Αραβίας

Σημειώνεται ότι οι πρωτοβουλίες της Σαουδικής Αραβίας εστιάζουν στο φιλόδοξο project Vision 2030, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης για διαφοροποίηση της οικονομίας εκτός πετρελαίου, ενθαρρύνοντας μεγάλες επενδύσεις στην τεχνολογία, τον τουρισμό, τις κατοικίες και τις πολυτελείς υποδομές, περιβάλλον ιδανικό για διεθνή brands.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή την στιγμή, τρία μεγάλα ενεργειακά -και όχι μόνο- project διασυνδεσιμότητας βρίσκονται σε στρατηγική τροχιά υλοποίησης μεταξύ των δύο χωρών: η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας (Saudi-Greek Interconnector), συνεργασία σε θέματα πράσινου υδρογόνου, καθώς και o East Med Corridor (EMC). Ιδιαίτερα για τον East-to-Med Corridor (EMC), αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και τη Σαουδική Αραβία, ενισχύοντας τη ψηφιακή συνδεσιμότητα μεταξύ Ασίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης μέσω ενός πλήρως διαφοροποιημένου υποθαλάσσιου και χερσαίου δικτύου οπτικών ινών. Αποτελεί το πρώτο χειροπιαστό έργο υλοποίησης του IMEC. Για την Ελλάδα, ο EMC εδραιώνει τη θέση της ως αξιόπιστης ευρωπαϊκής πύλης ψηφιακών ροών, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση και τις υποδομές ουδέτερων παρόχων.

Τέλος, η Σαουδική Αραβία, ενισχύει τη στρατηγική της θέση μεταξύ του Αραβικού κόσμου και της Ευρώπης, με διαμεσολαβητικές προσπάθειες στο Ουκρανικό, το Μεσανατολικό, και σε άλλες περιφερειακές συγκρούσεις, αποτελώντας πλέον κρίσιμο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό κόμβο. Η θέση αυτή ενισχύεται περαιτέρω μέσω πρωτοβουλιών όπως ο IMEC, σε μια περίοδο αυξημένης σημασίας των ενεργειακών και εμπορικών διαδρόμων.

Η παρουσία Παπασταύρου καταδεικνύει ότι η ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας είναι πολυδιάστατη, καθώς εκτός από τις σημαντικές συμφωνίες που υπεγράφησαν τον περασμένο Νοέμβριο στην Αθήνα, χτίζεται επιμελώς ο εθνικός ρόλος ως ενεργειακός κόμβος σε ηλεκτρικές διασυνδέσεις αλλά και σε πρωτοβουλίες για την επίτευξη των κλιματικών στόχων, όπως το πράσινο υδρογόνο.