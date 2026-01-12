Τσάφος: Στο «Εξοικονομώ 2025» καταφέραμε και εντάχθηκαν περισσότεροι δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025» καταφέραμε και αυξήσαμε από 17.000 σε 41.000 τους δικαιούχους, ανέφερε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, απαντώντας σε σχετική Επίκαιρη Ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Βλάχου.

Ο υφυπουργός επισήμανε ότι το «Εξοικονομώ 2025» αρχικά ήταν αρχικού προϋπολογισμού περίπου 434 εκατ. ευρώ για 17.000 δυνητικά ωφελούμενους και οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ήταν περισσότερες από 55.000. Ο πρωταρχικός μας στόχος, πρόσθεσε, ήταν να βρούμε περισσότερους πόρους ώστε να καλυφθεί αυτό το πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και όντως το καταφέραμε, αυξάνοντας τους δικαιούχους σε 41.000, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των αιτούντων από τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και από οικογένειες που βρίσκονται σε πληγείσες περιοχές.

Σε κάθε κύκλο προγράμματος «Εξοικονομώ», είπε ο υφυπουργός, γίνονται στοχευμένες βελτιώσεις. Σχετικά με το κριτήριο του εύλογου κόστους που τέθηκε, ο κ. Τσάφος ανέφερε ότι αυτό «απορρέει από την γενικότερη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία» και υπήρχε και στα προγράμματα του 2021, 2023 και ήταν περίπου στα 200 ευρώ και στα 240 ευρώ αντίστοιχα, ενώ στο «Εξοικονομώ» του 2025 αυτό ανήλθε στα 280 ευρώ.

Για την στόχευση του προγράμματος σε έργα θέρμανσης, ο υφυπουργός εξήγησε ότι αυτό έγινε γιατί η θέρμανση χώρων αντιστοιχεί στο 60% του κόστους των καταναλώσεων ενέργειας των νοικοκυριών, αλλά και για τη μείωση των ρύπων από πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Αναφορικά με το μέλλον του προγράμματος «Εξοικονομώ», ο υφυπουργός είπε ότι μέχρι σήμερα γινόταν μέσω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, που όμως τελειώνει. Θα υπάρξουν όμως πόροι από το Κλιματικό και Ενεργειακό Ταμείο και όπως όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, έτσι και εμείς προσπαθούμε να δούμε για το πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα που δεν θα βασίζεται αποκλειστικά σε κρατικούς πόρους αλλά στο να μπορέσουμε να μοχλεύσουμε και ιδιωτικά κεφάλαια για να πετύχουμε πολύ υψηλότερα επίπεδα εξοικονόμησης στην χώρα, ανέφερε.

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος ανέφερε ότι τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025» εκδόθηκαν με μεγάλη καθυστερημένα στο τέλος του έτους από την αρχικές ανακοινώσεις της κυβέρνησης και όπως προέκυψε από αυτά δημιουργούνται πολλά προβλήματα από τα κριτήρια που τελικά τέθηκαν και για την βαθμολόγηση αλλά και για την καταλληλόλητα της εποχής για την υλοποίηση των έργων. Παράλληλα, ο βουλευτής ανέφερε ότι έχει υπάρξει και άνιση κατανομή, με την Αττική να λαμβάνει μόλις το 5% των αιτήσεων. Ένα μάλιστα επίσης κορυφαίο ζήτημα, είπε ο κ. Βλάχος, είναι ότι τέθηκε εκ των υστέρων πλαφόν εργασιών στα 280 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, δημιουργώντας αδικίες και αδιαφάνεια, σημειώνοντας πως εάν ο ενδιαφερόμενος ήξερε το ποσό του πλαφόν δεν θα έβαζε να κάνει δύο ή τρείς εργασίες αναβάθμισης, αλλά θα ιεραρχούσε τις ανάγκες του. Ο βουλευτής της ΝΔ ζήτησε να υπάρξουν πρόνοιες για τους επιλαχόντες, για εκείνους που μέσα στο 2025 ξεκίνησαν τις εργασίες, που έχουν δώσει προκαταβολές και έχουν κάνει ήδη εργασίες. Θα πρέπει, είπε, «να γίνουν διορθώσεις». Παράλληλα είπε ότι από τις εγκρίσεις δεν θα πρέπει να τεθούν εκτός οι μηχανικοί και να γίνονται από παρόχους, καθώς οι μηχανικοί και το ΤΕΕ είναι θεσμικός σύμβουλος του κράτους.

Τα θέματα αυτά, ανέφερε ο κ. Βλάχος, απαιτούν σοβαρότητα γιατί τέτοιες διαχειρίσεις «έχουν αντίκτυπο στον κόσμο, που για έναν τεχνοκράτη μπορεί να μην τον ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος αλλά για εμάς που ερχόμαστε σε επαφή με τους πολίτες, μας ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος γιατί καλούμαστε να δίνουμε συγκεκριμένες απαντήσεις όταν μας ρωτούν».

Τσάφος: Τα χρήματα του προγράμματος Απόλλων» δεν χάθηκαν

Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης για το Πρόγραμμα «Απόλλων» δεν χάθηκαν, αλλά κατευθύνθηκαν σε άλλα που θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν μέχρι το καλοκαίρι, τόνισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτου Ζαμπάρα

Ο υφυπουργός, ανέφερε ότι το Πρόγραμμα «Απόλλων είχε δύο σκέλη. Το ένα αφορούσε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που ανήκουν σε Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και το δεύτερο τους ΟΤΑ για την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων ΑΠΕ. Ο στόχος ήταν οι καταναλωτές να επωφεληθούν από το μειωμένο κόστος ρεύματος.

Το πρώτο σκέλος του Προγράμματος για το ΚΟΤ, είπε ο κ. Τσάφος εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το κόστος των απαιτούμενων έργων. Από την αξιολόγηση της προόδου των έργων όμως προέκυψε ότι υπήρχε ένα μεγάλο ρίσκο τα έργα να μην έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του καλοκαιριού του 2026 που είναι ορόσημο για το Ταμείο Ανάκαμψης και έτσι οι πόροι αυτοί αποφασίστηκε να μεταφερθούν σε άλλα έργα που θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν εντός του χρονοδιαγράμματος.

Σχετικά με το ΚΟΤ ο υφυπουργός, σημείωσε πως ήδη ανακοινώσαμε ένα διαγωνισμό για 400 ΜWATT φωτοβολταϊκών με αποθήκευση που θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό που το ΥΠΑΤ τρέχει για πρώτη φορά και έχει ιδιαίτερες καινοτομίες. Για το άλλο σκέλος που αφορά τους ΟΤΑ ο κ. Τσάφος είπε πως είμαστε σε συνεννόηση με τις Περιφέρειες για να έχουμε τον καλύτερο σχεδιασμό, ώστε ομαδικά να φέρουμε το χαμηλότερο κόστος στις ΑΠΕ και τελικά αυτό να φανείς τους καταναλωτές.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας υποστήριξε ότι επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις που υπήρχαν ότι έτσι όπως σχεδιάστηκε το Πρόγραμμα Απόλλων δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ των δικαιούχων με αποτέλεσμα τα χρήματα των 100 εκατ. ευρώ να χαθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και να μην ευνοηθούν με χαμηλό κόστος ρεύματος οι πραγματικοί δικαιούχοι.

Ο κ. Ζαμπάρας, ανέφερε ότι η απώλεια του Προγράμματος είναι σε βάρος των ενεργειακών κοινοτήτων και του κοινωνικού συνόλου που δεν έχουν πάρει όρους σύνδεσης. Αντίθετα, πρόσθεσε, δημιουργούνται μεσάζοντες που θα διαχειρίζονται την παρεχόμενη ενέργεια και όχι τα συνεργατικά μοντέλα που θα προήγαγαν και την ενεργειακή μετάβαση.

Επέκρινε την Κυβέρνηση ότι πρόβαλε το Πρόγραμμα αυτό με πανηγυρισμούς και επικοινωνία και στο τέλος οδηγήθηκε στην απένταξή του από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ