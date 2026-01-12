Με τραπεζικό κρεσέντο συνεχίστηκε το ανοδικό σερί στο ΧΑ - Ενισχυμένος άνω του 10% ο ΔΤΡ εντός του 2026

Έντονα τραπεζοκεντρική η συνεδρίαση της Δευτέρας στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών να απορροφούν το 68% του τζίρου.

Έντονα τραπεζοκεντρική η συνεδρίαση της Δευτέρας στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών να απορροφούν το 68% του τζίρου και, ταυτόχρονα, να συμβάλουν καθοριστικά στο θετικό κλείσιμο του Γενικού Δείκτη, παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των τίτλων στο ταμπλό έκλεισε σε αρνητικό έδαφος.

Ενδεικτικά, σε μια συνεδρίαση με συνολικό τζίρο 302,6 εκατ. ευρώ, το άθροισμα του τζίρου για τις 4 συστημικές έφτασε τα 206,7 εκατ. ευρώ – €63,84 εκατ. στην Τρ. Πειραιώς, €59,74 εκατ. στην Alpha Bank, €52,89 εκατ. στην ΕΤΕ και €29,60 εκατ. στη Eurobank.

Εξ αυτών, πάνω από το 1/3 διακινήθηκε μέσω πακέτων. Έτσι, η αξία των προσυμφωνημένων συναλλαγών, που σε ποσοστό 90% αφορούσε τραπεζικές μετοχές, διαμορφώθηκε τη Δευτέρα σε 84,04 εκατ. ευρώ, ήτοι το 28% του συνολικού ημερήσιου τζίρου.

Το έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον καθόρισε και το πρόσημο του Γενικού Δείκτη, ο οποίος, αν και απώλεσε το μεγαλύτερο μέρος των ενδοσυνεδριακών του κερδών και κινήθηκε με αλλεπάλληλες εναλλαγές προσήμου από τις 15:30 και μετά, έκλεισε σε θετικό έδαφος.

Συγκεκριμένα, αν και οριακά ενισχυμένος σε ποσοστό 0,14%, έκλεισε σε νέο υψηλό 16 ετών στις 2.210,85 μονάδες, έχοντας βρεθεί στη διάρκεια της συνεδρίασης να ενισχύεται έως τις 2.221 μονάδες.

Έτσι, δόθηκε συνέχεια στο κερδοφόρο σερί του Γενικού Δείκτη, που «μετράει» τέσσερα διαδοχικά ανοδικά κλεισίματα με αθροιστικά κέρδη 2,61% - και μόλις ένα πτωτικό κλείσιμο στις πρώτες έξι συνεδριάσεις του 2026.

Ο τραπεζικός δείκτης υπεραπέδωσε εκ νέου, κλείνοντας μάλιστα πολύ κοντά στα υψηλά ημέρας, καθώς σημείωσε άνοδο 1,31% στις 2.536,31 μονάδες. Έτσι, τα αθροιστικά του κέρδη από την αρχή του έτους ξεπερνούν πλέον το 10% (+10,57%).

Όλα αυτά, ενώ στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,7, με 44 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 76 σε αρνητικό και 32 αμετάβλητους.

Στη σύνθεση μάλιστα του FTSE Large Cap, με θετικό πρόσημο έκλεισαν μόλις 7 μετοχές, εκ των οποίων τρεις τραπεζικές, έναντι 15 που υποχρεώθηκαν σε αρνητικό κλείσιμο και 3 αμετάβλητων.

Πιο αναλυτικά από το ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης, η Alpha Bank ξεχώρισε με άνοδο 3,55% στα 3,99 ευρώ, η Τρ. Πειραιώς ενισχύθηκε 1,98% στα 7,71 ευρώ, η Motor Oil ακολούθησε ενισχυμένη 1,44% στα 29,60 ευρώ και η Eurobank έκλεισε στα 3,80 ευρώ με άνοδο 1,28%. Πάνω από 1% ενισχύθηκε και ο τίτλος του ΔΑΑ (+1,11%) στα 10,91 ευρώ, ενώ με μικρότερα κέρδη έκλεισαν και οι μετοχές των Σαράντης και Τιτάν, ενισχυμένες σε ποσοστό 0,57% και 0,18 αντίστοιχα.

Αμετάβλητη στα 14,20 ευρώ έκλεισε η μετοχή της ΕΤΕ, όπως και η Coca-Cola HBC στα 45,32 ευρώ και η Optima στα 7,99 ευρώ.

Σε αρνητικό έδαφος, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι Aegean και Metlenμε απώλειες 2,19% και 1,96% αντίστοιχα. Ακολούθησε ο ΟΠΑΠ με κλείσιμο στα 18,35 ευρώ, η ΔΕΗ στα 18,44 ευρώ και οι Jumbo, ΕΥΔΑΠ και Cenergy με απώλειες περί του 0,9%-1,1%.

Στο -0,8% το κλείσιμο των Lamda Development και Viohalco, στο -0,65% και τα 16,88 ευρώ ο ΟΤΕ, μικρότερες απώλειες για Aktor (-0,51%), ElvalHalcor (-0,48%), Τρ. Κύπρου (-0,47%), οριακά αρνητικό πρόσημο για τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,16%) και Helleniq Energy (-0,06%).