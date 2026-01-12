Paramount: Μήνυση κατά της Warner Bros - Ζητάει λεπτομέρειες γύρω από τη συμφωνία με το Netflix

Η Paramount θα επιχειρήσει να πείσει το ΔΣ της WBD πως η «εχθρική» προσφορά της, ύψους 30 δολ.μτχ (μετρητά), είναι ανώτερη από την προσφορά της Netflix για 27,75 δολ/μτχ.

Μήνυση κατά της Warner Bros. Discovery κατέθεσε η Paramount Skydance τη Δευτέρα, με κύριο αίτημά της την παραχώρηση περισσότερων λεπτομερειών σχετικά με την ανταγωνιστική συμφωνία ύψους 82,7 δισ. δολαρίων με το Netflix. Η κίνηση αυτή αποτελεί μια τελευταία «εχθρική» προσπάθεια από την πλευρά της Paramount για την εξαγορά της WBD, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Ντέιβιντ Έλισον σε επιστολή του προς τους μετόχους της Warner τη Δευτέρα.

Όπως μεταδίδει το CNBC, ο διευθύνων σύμβουλος Ντέιβιντ Έλισον, ανέφερε σε επιστολή του προς τους μετόχους της WBD τη Δευτέρα ότι η Warner Bros. Discoveries έχει παραλείψει να δώσει στο φως της δημοσιότητας σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εξαγορά της από την Netflix και τον ορισμό της μετοχικής αξίας της, και πως θα επιχειρήσει να πείσει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της WBD πως η «εχθρική» προσφορά της, ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, είναι ανώτερη από την προσφορά της Netflix για 27,75 δολάρια ανά μετοχή (μετρητά και μετοχές).

«Η WBD δεν έχει δημοσιοποιήσει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποτίμησης της μετοχικής αξίας της Global Networks, τον τρόπο αποτίμησης της συνολικής συναλλαγής με τη Netflix, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η μείωση της τιμής αγοράς για το χρέος στη συναλλαγή με τη Netflix, ή ακόμη και τη βάση για την «προσαρμογή κινδύνου» της προσφοράς μας ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά», ανέφερε ο Έλισον στην επιστολή του.

«Καταθέσαμε αγωγή σήμερα το πρωί στο Delaware Chancery Court ζητώντας από το δικαστήριο να διατάξει την WBD να παράσχει αυτές τις πληροφορίες, ώστε οι μέτοχοι της WBD να έχουν τα στοιχεία που χρειάζονται για να λάβουν μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το αν θα προσφέρουν τις μετοχές τους στην προσφορά μας», υπογράμμισε.

Η τελευταία κλιμάκωση της Paramount έρχεται λίγες μέρες μετά την εκ νέου σύσταση του ΔΣ της WBD προς τους μετόχους να απορρίψουν την τροποποιημένη προσφορά της Paramount, η οποία υποβλήθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου. Η εταιρεία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η προσφορά της είναι ανώτερη από τη συμφωνία της εταιρείας με τη Netflix και έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι η διαδικασία πώλησης ήταν «άδικα στρεβλωμένη».

Η Warner Bros. Discovery συμφώνησε τον περασμένο μήνα να πουλήσει την επιχείρηση streaming και στούντιο της στην Netflix για 72 δισεκατομμύρια δολάρια. Η προτεινόμενη συμφωνία ήταν το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας πώλησης στην οποία η Paramount υποβάλλει προσφορά για όλα τα περιουσιακά στοιχεία της WBD, συμπεριλαμβανομένου του χαρτοφυλακίου καλωδιακών τηλεοπτικών καναλιών της, γνωστού ως Discovery Global.