Alphabet: Έσπασε το «φράγμα» των 4 τρισ. δολαρίων σε κεφαλαιοποίηση

Ξεπέρασε τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια η χρηματιστηριακή αξία της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google, αποτελώντας το τέταρτο μέλος του «κλαμπ», το οποίο αποτελούνταν μέχρι ώρας από τις Nvidia, Microsoft και Apple -αν και οι δύο τελευταίες πρόσφατα αποτιμήθηκαν κάτω από το όριο.

Σύμφωνα με το CNBC, η μετοχή της Alphabet σημείωνε άνοδο περίπου 1% νωρίτερα ενδοσυνεδριακά στη Wall Street, αφού η Apple ανακοίνωσε ότι επέλεξε το Gemini της Google ως βάση για τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και την επόμενη γενιά της Siri.

Τόσο η Nvidia όσο και η Microsoft ξεπέρασαν για πρώτη φορά το όριο των 4 τρισ. δολαρίων τον Ιούλιο, ενώ η Apple ξεπέρασε το όριο για πρώτη φορά τον Οκτώβριο. Από τότε, ωστόσο, η Apple και η Microsoft έχουν πέσει πολύ κάτω από το όριο των 4 τρισ. δολαρίων.

Η είσοδος της Alphabet στο «κλαμπ των ελίτ» έρχεται μετά την ολοκλήρωση του 2025 ως μία από τις εταιρείες με τις καλύτερες επιδόσεις στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η μετοχή της σημείωσε άλμα 65% το 2025, τη μεγαλύτερη άνοδο της Alphabet από το 2009, όταν η μετοχή διπλασιάστηκε μετά την έξοδο από την οικονομική κρίση.

Η μητρική εταιρεία της πιο διάσημης μηχανής αναζήτησης βρίσκεται σε ανοδική πορεία μετά την ολοκλήρωση της επανόδου της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και την υπέρβαση σημαντικών εμποδίων κατά την περσινή χρονιά.

Οι αναλυτές της Citi ανέδειξαν την Google ως κορυφαία επιλογή στο διαδίκτυο για τις προοπτικές της το 2026 σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους. Οι αναλυτές ανέφεραν ότι το 70% των πελατών της Google Cloud χρησιμοποιούν τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης της, προσθέτοντας ότι «η Google διαθέτει το τσιπ, την υποδομή και το μοντέλο εν μέσω αυξανόμενης ζήτησης».