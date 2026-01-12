Ρεύμα: Θετικά νέα στο «μέτωπο» των ρυθμιζόμενων χρεώσεων - Αμετάβλητα ΕΤΜΕΑΡ & ΥΚΩ το 2026

Σταθερές οι χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ, σύμφωνα με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής (ΡΑΑΕΥ). Πρόταση της ΡΑΑΕΥ στο ΥΠΕΝ να μην μεταβληθούν οι χρεώσεις των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

«Κλείνει η πόρτα» για το ενδεχόμενο ανατιμήσεων σε δύο ρυθμιζόμενες χρεώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος και πιο συγκεκριμένα στο ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων) και στις χρεώσεις των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Στην πρώτη περίπτωση, η ΡΑΑΕΥ προχώρησε πριν από το τέλος του 2025 σε απόφαση με την οποία επισφραγίζεται πως το ΕΤΜΕΑΡ δεν θα γίνει αιτία για αύξηση του ενεργειακού κόστους μέσα στο νέο έτος.

Όσον αφορά τις χρεώσεις ΥΚΩ, η Ρυθμιστική Αρχή προχώρησε σε πρόταση προς το ΥΠΕΝ, να μην μην μεταβληθούν οι αντίστοιχες χρεώσεις. Πρόταση που θεωρείται δεδομένο πως θα υιοθετήσει το ΥΠΕΝ, αποσοβώντας μία αύξηση που θα «φούσκωνε» τους λογαριασμούς ρεύματος.

Η αποσόβηση των αυξήσεων κάθε άλλο παρά δεδομένη ήταν, καθώς είναι ελλειμματικοί οι δύο λογαριασμοί που χρηματοδοτούν οι συγκεκριμένες χρεώσεις. Πιο συγκεκριμένα, το σκέλος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), που χρηματοδοτείται από το ΕΤΜΕΑΡ, «έτρεχε» τον Οκτώβριο με έλλειμμα 300 εκατ. ευρώ περίπου. Επίσης, ο Ειδικός Λογαριασμός ΥΚΩ, ο οποίος χρηματοδοτείται από τις χρεώσεις ΥΚΩ, παρουσιάζει έλλειμμα 500 εκατ. ευρώ.

«Σωσίβιο» τα δικαιώματα CO2

Όσον αφορά το ΕΤΜΕΑΡ, σύμφωνα με πληροφορίες εκτιμάται ότι αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα, το έλλειμμα συνολικά του ΕΛΑΠΕ θα διαμορφωθεί στα επίπεδα των 300 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2026. Σε αυτό το πλαίσιο, στην απόφασή της η ΡΑΑΕΥ, παρά το γεγονός ότι διατηρεί σταθερές τις χρεώσεις, επισημαίνει ότι αν παραστεί ανάγκη, θα παρέμβει με νέα απόφασή της εντός του έτους, αυξάνοντας τις χρεώσεις.

Σύμφωνα πάντως με όλες τις ενδείξεις, μία τέτοια παρέμβαση δεν θα χρειαστεί. Κι αυτό γιατί το ΥΠΕΝ σχεδιάζει να αυξήσει ένα άλλο έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού και πιο συγκεκριμένα τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων CO2. Αυτή τη στιγμή, στον Ειδικό Λογαριασμό καταλήγει το 9,08% των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων CO2.

Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως το υπουργείο θα αυξήσει αυτό το ποσοστό, ώστε να βελτιωθεί το ισοζύγιο του Ειδικού Λογαριασμού. Αναλυτές πάντως εκτιμούν ότι θα πρέπει να υπάρξει γενναία αύξηση των εσόδων από τους πλειστηριασμούς -στα επίπεδα του 30%- ώστε να αποκατασταθεί η οικονομική ευρωστία του ΕΛΑΠΕ.

Το όφελος των διασυνδέσεων

Στην περίπτωση των χρεώσεων ΥΚΩ, η ΡΑΑΕΥ προχωρά σε πρόταση προς το ΥΠΕΝ, εκτιμώντας παραμέτρους όπως το συνολικό κόστος για την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας. Με βάση αυτή την εκτίμηση, το ΥΠΕΝ αποφασίζει αν θα διατηρήσει ή θα αλλάξει τις χρεώσεις – προχωρώντας στη δεύτερη περίπτωση σε νομοθετική ρύθμιση για την αναπροσαρμογή τους.

Όπως έχει γράψει το Insider.gr, για τον ΕΛΥΚΩ ήδη έχει προβλεφθεί «ένεση» από τον κρατικό προϋπολογισμό, ύψους 200 εκατ. ευρώ. Στο ίδιο μήκος κύματος, στην πρόταση της η ΡΑΑΕΥ επισημαίνει πως θα χρειαστεί ενίσχυση του Ειδικού Λογαριασμού, ώστε να μειωθεί το παθητικό του.

Σε κάθε περίπτωση, η προσέγγιση του ΥΠΕΝ είναι πως το πρόβλημα με τον ΕΛΥΚΩ είναι παροδικό. Κι αυτό γιατί με την έναρξη λειτουργίας της διασύνδεσης Κρήτη-Αττική, θα αρχίσουν να μειώνονται σε ετήσια βάση κατά ένα σημαντικό ποσό (της τάξης των 250-300 εκατ. ευρώ) οι εκροές του Ειδικού Λογαριασμού. Μάλιστα, ακόμη και με την αποζημίωση των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα παραμείνουν σε ψυχρή εφεδρεία στο νησί, η εξοικονόμηση δεν πρόκειται να «ψαλιδιστεί» παρά κατά λίγες δεκάδες εκατομμύρια.

Κατά συνέπεια, είναι θέμα χρόνου ο ΕΛΥΚΩ να επιστρέψει στα πλεονάσματα. Κάτι που σημαίνει πως το πρόβλημα είναι καθαρά ταμειακό και παροδικό, με προδιαγεγραμμένη ημερομηνία λήξης.