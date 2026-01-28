Ειδήσεις | Ελλάδα

Mε ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας θα επαναπατριστούν οι σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ

Mε ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας θα επαναπατριστούν οι σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ
Οι επτά νεκροί οπαδοί του Δικεφάλου έχουν ταυτοποιηθεί. Όλα τα θύματα ήταν νεαρής ηλικίας, με τον μεγαλύτερο μόλις 30 ετών.

Με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας θα επιστρέψουν αύριο στη Θεσσαλονίκη οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου. Επιπλέον, όπως αναφέρεται, με πτήση του ΕΚΑΒ θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη ένας από τους τραυματίες για περαιτέρω νοσηλεία.

Οι επτά νεκροί οπαδοί έχουν ταυτοποιηθεί. Όλα τα θύματα ήταν νεαρής ηλικίας, καθώς ο μεγαλύτερος ήταν 30 ετών. Υπενθυμίζεται ότι οι επτά οπαδοί ταξίδευαν με προορισμό τη Γαλλία, για το παιχνίδι με τη Λιόν στο «Γκρουπάμα Στάντιουμ» (Πέμπτη 29/1, 22:00), για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League, όταν το μίνι λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με βυτιοφόρο.

Άλλοι τρεις οπαδοί, που επέβαιναν στο ίδιο μίνι λεωφορείο, τραυματίστηκαν στο τροχαίο και διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο "Pius Brînzeu" της Τιμισοάρα. Οι τρεις τραυματίες θα έρθουν στην Ελλάδα το πρωί της Πέμπτης. «Ήμασταν σαν αδέρφια», δήλωσε ένας από τους τρεις τραυματίες, τονίζοντας παράλληλα πως «αυτή τη στιγμή θρηνώ τους φίλους μου».

