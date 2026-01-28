Μερτς για συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ: Απαιτείται τώρα μια τελική απόφαση - Δεν θα δεχτούμε επιδείνωσή της

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εκτιμά ότι «έχουν τεθεί τα θεμέλια προκειμένου να τεθεί σε ισχύ» η τελωνειακή συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΗΠΑ.

Μετά την απόσυρση των πρόσφατων απειλών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές από τις ευρωπαϊκές χώρες που έστειλαν στρατιώτες στη Γροιλανδία, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εκτιμά ότι «έχουν τεθεί τα θεμέλια προκειμένου να τεθεί σε ισχύ» η τελωνειακή συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΗΠΑ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι πάντως «απολύτως ικανός να εκπληρώσει τα καθήκοντά του» από πλευράς υγείας, διαβεβαίωσε ο κ. Μερτς ερωτηθείς σχετικώς.

«Απαιτείται τώρα μια τελική απόφαση. Πιστεύω όμως ότι έχουν πλέον τεθεί τα θεμέλια προκειμένου να τεθεί σε ισχύ αυτή η συμφωνία», δήλωσε ο κ. Μερτς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα απόψε από κοινού με τον πρωθυπουργό της Ρουμανίας Ίλιε Μπολογιάν, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «δεν θα πρέπει ωστόσο να επιτρέψουμε να αμφισβητηθεί ξανά από την αμερικανική πλευρά ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν το περασμένο καλοκαίρι θα τηρηθούν και δεν θα αμφισβητούνται με καθημερινές ανακοινώσεις». «Δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε επιδείνωση της συμφωνίας», προειδοποίησε ο καγκελάριος και επισήμανε ότι περαιτέρω διαμάχες σχετικά με τους δασμούς θα ζημίωναν και τις επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Λόγω των απαιτήσεων του Ντόναλντ Τραμπ για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμη επικυρώσει τη συμφωνία σχετικά με τους δασμούς, ενώ και μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου περί ειρηνικής λύσης στο ζήτημα, το θέμα δεν έχει επιστρέψει στην ημερήσια διάταξη. Παράλληλα, το 2025 οι εξαγωγές από τη Γερμανία προς τις ΗΠΑ, τον μεγαλύτερο «πελάτη» της γερμανικής βιομηχανίας, μειώθηκαν κατά σχεδόν 10%.

Στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης Τύπου, ο Φρίντριχ Μερτς εκλήθη μεταξύ άλλων να αξιολογήσει τη φυσική και διανοητική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ. «Με βάση τις συναντήσεις μου με τον Πρόεδρο Τραμπ, δεν έχω απολύτως κανένα λόγο να αμφιβάλλω για την υγεία του. Έχω την εντύπωση ότι είναι, ναι, απολύτως ικανός να εκπληρώσει τα καθήκοντά του. Δεν έχω καμία ένδειξη ότι θα έπρεπε να ισχύει κάτι διαφορετικό», δήλωσε ο καγκελάριος, αντικρούοντας έτσι εικασίες που αναφέρονται σε επιβαρυμένη υγεία του Αμερικανού προέδρου.

Ο κ. Μερτς επανέλαβε επίσης την στήριξη της χώρας του στην Ουκρανία και αναφέρθηκε σε «εξαιρετικές» διμερείς σχέσεις της Γερμανίας με τη Ρουμανία, την οποία περιέγραψε ως «στενό εταίρο στο ΝΑΤΟ, αλλά και σε οικονομικά και ενεργειακά θέματα». Σε αυτές τις δύσκολες μέρες, «αναλαμβάνουμε από κοινού την ευθύνη για την ασφάλεια της Ευρώπης και εξακολουθούμε να στηρίζουμε δυναμικά την Ουκρανία», υπογράμμισε ο καγκελάριος. Οι υπουργοί 'Αμυνας των δύο χωρών υπέγραψαν μάλιστα σήμερα συμφωνία για στενότερη συνεργασία στον αμυντικό τομέα. «Αυτό καταδεικνύει ότι αναλαμβάνουμε από κοινού την ευθύνη για την ασφάλεια της Ευρώπης και για την ασφάλεια των δύο χωρών μας», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς, ενώ ο κ. Μπολογιάν ανέφερε ότι η συμφωνία θα καταστήσει εφικτό τον εκσυγχρονισμό της αμυντικής βιομηχανίας της Ρουμανίας και την ταχύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες ασφάλειας και πρόσθεσε ότι η διμερής συνεργασία θα επεκταθεί σύντομα και σε τομείς όπως η ενέργεια και η βιομηχανία.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ. Μερτς και στις νέες ρωσικές απειλές: «Οι επιθέσεις εκτείνονται πέρα από την στοχευμένη παραπληροφόρηση και τις κυβερνοεπιχειρήσεις, φτάνοντας μέχρι τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ. Η Γερμανία και η Ρουμανία το αντιμετωπίζουν από κοινού και αποφασιστικά. Για παράδειγμα, η Γερμανία συμμετέχει για τέταρτη φορά στην επιτήρηση του εναέριου χώρου της Ρουμανίας, αναπτύσσοντας Eurofighters».

Ο Ρουμάνος πρωθυπουργός σημείωσε σχετικά ότι οι επιθέσεις της Ρωσίας σε κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας επηρεάζουν τον πληθυσμό και πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ' όψιν στις πολιτικές αποφάσεις, ενώ χαρακτήρισε «στρατηγική προτεραιότητα» την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Μολδαβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς, όπως είπε, η σταθερότητα της χώρας και η φιλοευρωπαϊκή τοποθέτησή της είναι κρίσιμες για όλη την περιοχή. «Με αυτόν τον τρόπο η ΕΕ θα έστελνε ένα σημαντικό μήνυμα για την ασφάλεια της περιοχής», ανέφερε ο κ. Μπολογιάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ