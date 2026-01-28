Δημοσκόπηση GPO: Στο 13,7% η «ψαλίδα» ΝΔ με ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για Καρυστιανού - Τσίπρα

Το 68,1% των ερωτηθέντων παίρνει αποστάσεις από τις δηλώσεις Καρυστιανού για αμβλώσεις. Το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών δεν θέλει ένα νέο κόμμα Αλέξη Τσίπρα.

Στις 13,7 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά ανάμεσα σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ στη δημοσκόπηση της GPO για το STAR, με τους πολίτες να απαντούν σε μια σειρά από ερωτήματα. Το 68,1% των ερωτηθέντων παίρνει αποστάσεις από τις πρόσφατες δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού ενώ το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών αποκλείει το ενδεχόμενο να μετακινηθεί προς ένα νέο κόμμα Αλέξη Τσίπρα.

Πρόθεση ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 24,5%

ΠΑΣΟΚ: 10,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,2%

ΚΚΕ: 6,8%

Ελληνική Λύση: 9,6%

Νίκη: 1,9%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,2%

ΜεΡΑ25: 2,1%

Νέα Αριστερά: 2%

Φωνή Λογικής: 2,8%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,8%

Η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα εμφανίζεται αρνητική στην τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις. Ειδικότερα:

Το 56,8% δηλώνει ότι διαφωνεί απόλυτα. Το 11,3% δηλώνει ότι μάλλον διαφωνεί.

Συνολικά, το μέτωπο της διαφωνίας αγγίζει το 68,1%.

Πόσο πιθανό είναι να στηρίξετε ένα ενδεχόμενο κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού

Καθόλου: 57,3% Λίγο 19,4% Αρκετά: 13,8% Πολύ: 6,3%

Η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών δεν βλέπει με «καλό μάτι» ένα νέο κόμμα Αλέξη Τσίπρα:

Το 66,6% των ερωτηθέντων απαντά «Καθόλου» στην πιθανότητα να το ψηφίσει.

Το 14,9% δηλώνει «Λίγο» πιθανό.

Συνολικά, το αρνητικό κλίμα διαμορφώνεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα , περιορίζοντας τη δυνητική δεξαμενή ψηφοφόρων.

Στον αντίποδα, ένα περιορισμένο αλλά υπαρκτό ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα φαίνεται να αντιμετωπίζει θετικά μια τέτοια κίνηση:

Το 12,5% των πολιτών θεωρεί «Αρκετά» πιθανό να στηρίξει το νέο εγχείρημα.

Μόλις το 5,1% δηλώνει «Πολύ» πιθανό να δώσει την ψήφο του.

Προβάδισμα στις συνεργασίες

Η τάση για μια κυβέρνηση συνεργασίας καταγράφει οριακή υπεροχή στις προτιμήσεις των ερωτηθέντων. Συγκεκριμένα:

Το 48,8% των πολιτών δηλώνει ότι θα προτιμούσε μια κυβέρνηση που θα προκύψει από τη σύμπραξη περισσότερων του ενός κομμάτων.

Η άποψη αυτή φαίνεται να κερδίζει έδαφος, αντικατοπτρίζοντας μια διάθεση για ευρύτερη πολιτική συνεννόηση.

Η επιμονή στην αυτοδυναμία

Στον αντίποδα, η επιλογή μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης παραμένει εξαιρετικά ισχυρή, υπολειπόμενη μόλις κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες. Το 47% των συμμετεχόντων στην έρευνα προκρίνει τη λύση μιας μονοκομματικής διακυβέρνησης, ακόμη και αν αυτό απαιτεί τη διεξαγωγή επαναλαμβανόμενων εκλογών. Το ποσοστό αυτό αναδεικνύει την ανάγκη ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας για κυβερνητική σταθερότητα και σαφή κατεύθυνση.