Στις 26/11 λήγει η προθεσμία για αιτήσεις σε «Πρόγραμμα για απασχόληση ανέργων ηλικίας 55+ ετών»

Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου και ώρα 23:59, ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους Φορείς του Υπουργείου Υγείας που έχουν ενταχθεί στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω», σύμφωνα με την 28286/450/20-06-2017 (Β’ 2307) ΚΥΑ, όπως ισχύει.

Η διαδικασία αφορά συμμετοχή στο «Ειδικό πρόγραμμα στον δημόσιο τομέα της υγείας για την πρόσληψη 1.300 ανέργων ηλικίας 55+», το οποίο στοχεύει:

  • στη στήριξη της απασχόλησης σε μία ηλικιακή ομάδα με υψηλότερους δείκτες ανεργίας
  • στην ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας με προσωπικό
  • στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Οι Φορείς που δεν έχουν ολοκληρώσει την αίτησή τους καλούνται να το πράξουν εγκαίρως, αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

