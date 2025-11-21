Στις 26/11 λήγει η προθεσμία για αιτήσεις σε «Πρόγραμμα για απασχόληση ανέργων ηλικίας 55+ ετών»

Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου και ώρα 23:59, ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους Φορείς του Υπουργείου Υγείας που έχουν ενταχθεί στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω», σύμφωνα με την 28286/450/20-06-2017 (Β’ 2307) ΚΥΑ, όπως ισχύει.

Η διαδικασία αφορά συμμετοχή στο «Ειδικό πρόγραμμα στον δημόσιο τομέα της υγείας για την πρόσληψη 1.300 ανέργων ηλικίας 55+», το οποίο στοχεύει:

στη στήριξη της απασχόλησης σε μία ηλικιακή ομάδα με υψηλότερους δείκτες ανεργίας

στην ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας με προσωπικό

στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Οι Φορείς που δεν έχουν ολοκληρώσει την αίτησή τους καλούνται να το πράξουν εγκαίρως, αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.