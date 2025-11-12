Tax & Labour | Φορολογικά

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 1,7 εκατομμυρίων τσιγάρων στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 1,7 εκατομμυρίων τσιγάρων στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, οι ελεγκτές εντόπισαν σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων 169 χαρτοκιβώτια, που είχαν αφιχθεί από το Ντουμπάι.

Μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες αφορολόγητων και αδασμολόγητων τσιγάρων, που έχουν εντοπιστεί ποτέ στη χώρα, κατέσχεσαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο Τελωνείο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, οι ελεγκτές εντόπισαν σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων 169 χαρτοκιβώτια, που είχαν αφιχθεί από το Ντουμπάι.

Κατά τον φυσικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι περιείχαν 8.400 κούτες τσιγάρων, συνολικά 1.680.000 τεμάχια, χωρίς να έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενοι δασμοί και φόροι.

Το συνολικό ποσό των αναλογούντων δασμών και φόρων ανέρχεται σε 341.342,26 ευρώ. Η προκαταρκτική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό του τελικού παραλήπτη των εμπορευμάτων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οι δύσκολες στιγμές του Κυριάκου στην Κομοτηνή - Βενιζέλος σε γραμμή Σαμαρά για πρώτο μνημόνιο και Κυριάκου για ελληνοτουρκικά

Τι θέλουν επιτέλους οι αγρότες και είναι συνέχεια στους δρόμους, αφού η κυβέρνηση λέει ότι ικανοποιεί τα αιτήματά τους;

Πόθεν έσχες - τεκμήρια διαβίωσης: Πώς θα τα εξουδετερώσετε μέχρι τέλος του έτους

tags:
ΑΑΔΕ
Λαθρεμπόριο
Τσιγάρα
Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος (ΔΑΑ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider