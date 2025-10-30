Φόροι: Πάνω από 8 στα 10 ευρώ πληρώνονται στην ώρα τους - Τα «σκορ» σε ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος

Στο 82% η φορολογική συμμόρφωση το οκτάμηνο του 2025. Ποιους φόρους επιλέγουν να πληρώνουν εμπρόθεσμα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Υψηλό βαθμό συνέπειας επιδεικνύουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις στις υποχρεώσεις τους απέναντι στην εφορία στοιχείο που αντικατοπτρίζεται στα φορολογικά έσοδα τα οποία ξεπεράσαν τα 52,7 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, καταγράφοντας αύξηση 2,088 δισ. ευρώ σε σχέση με το στόχο του προϋπολογισμού.

Τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι πάνω από 8 στους 10 πληρώνουν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους από τον φόρο εισοδήματος, το ΦΠΑ και τον ΕΝΦΙΑ. Κατά προτεραιότητα οι φορολογούμενοι επιλέγουν να πληρώσουν το ΦΠΑ, μετά τον ΕΝΦΙΑ και αφήνουν για το τέλος το φόρο εισοδήματος. Μεγαλύτερη συνέπεια στις πληρωμές τους επιδεικνύουν οι επιχειρήσεις καθώς 9 στις 10 εξοφλούν εμπρόθεσμα τον φόρο εισοδήματος.

Η ακτινογραφία των πληρωμών

Αναλυτικότερα τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το βαθμό φορολογικής συμμόρφωσης στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025 ανά κατηγορία φόρων δείχνουν τα εξής:

- ΦΠΑ. Από τα 13,902 δισ. ευρώ του ΦΠΑ που βεβαιώθηκε το δημόσιο εισέπραξε εμπρόθεσμα τα 11,380 δισ. ευρώ με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμόρφωσης να ανέρχεται στο 81,86%. Τον Αύγουστο έπρεπε να πληρωθούν 2 δισ. ευρώ αλλά το ποσό που εισέρρευσε τελικά στα κρατικά ταμεία ήταν 1,639 δισ. ευρώ με το ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής να διαμορφώνεται στο 81,8%.

- Φόρος εισοδήματος επιχειρήσεων. Από τα 4,363 δισ. ευρώ που θα έπρεπε να καταβληθούν πληρώθηκαν εμπρόθεσμα τα 3,903 δισ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι το ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων διαμορφώνεται στο 89,46%. Ειδικότερα τον Αύγουστο το ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών ανήλθε σε 88,84% από 89,18% τον Ιούλιο, 87,23% τον Ιούνιο, 91,10% τον Μάιο, 92,06% τον Απρίλιο, 97,72% τον Μάρτιο, 91,2% τον Φεβρουάριο και 86,61% τον Ιανουάριο.

- Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων. Οι φορολογούμενοι κατέβαλαν στην ώρα τους 1,953 δισ. ευρώ από τα συνολική οφειλή ύψους 2,656 δισ. ευρώ ή το 73,54% δηλαδή άφησαν απλήρωτα σχεδόν τρία στα δέκα ευρώ του φόρου εισοδήματος Τον Αύγουστο το ποσοστό φορολογικής συμμόρφωσης διαμορφώθηκε σε 74,07%, με τα νοικοκυριά να πληρώνουν εντός της προθεσμίας 460 εκατ. ευρώ από τον συνολικό λογαριασμό των 620 εκατ. ευρώ.

- Φόρος ακίνητης περιουσίας. Στο 78,16% ανήλθε η εισπραξιμότητα καθώς από το ποσό ύψους 1,606 δισ. ευρώ που είχε βεβαιωθεί για τον ΕΝΦΙΑ πληρώθηκαν τα 1,255 δισ. ευρώ. Τον Αύγουστο 6.164.976 ιδιοκτήτες κατέβαλλαν 153,67 εκατ. ευρώ ενώ η συνολική οφειλή ήταν 190,68 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 80,59% των υπόχρεων πλήρωσε το φόρο στην ώρα του.

Πάντως, η τεράστια «δεξαμενή» των ληξιπρόθεσμων οφειλών «φουσκώνει» μήνα με το μήνα. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 οι φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτους φόρους 5,7 δισ. ευρώ, ενώ τον Αύγουστο τα «φέσια» διογκώθηκαν κατά 1,37 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο.