Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, επαίνεσε το θάρρος του Τραμπ στο να αντιστέκεται στο αμερικανικό κατεστημένο.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, επαίνεσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ως έναν αποτελεσματικό ηγέτη που επιδιώκει την ειρήνη, αλλά πρόσθεσε ότι η Μόσχα δεν είχε δει κανένα ίχνος από τα πυρηνικά υποβρύχια που ο Τραμπ δήλωσε ότι μετέφερε στις ρωσικές ακτές.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θέλει να τον θυμούνται ως πρόεδρο-«ειρηνοποιό», έχει επανειλημμένα πει ότι μια συμφωνία ειρήνης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι κοντά, και ένας νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας έχει προγραμματιστεί για αυτήν την εβδομάδα στο Άμπου Ντάμπι.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ ήταν θετικός ή αρνητικός για τη Ρωσία και για τις αβάσιμες εικασίες ότι ο Τραμπ ήταν κάποιο είδος Ρώσου πράκτορα, ο Μεντβέντεφ είπε ότι ο αμερικανικός λαός είχε επιλέξει τον Τραμπ και ότι η Μόσχα σεβόταν αυτή την απόφαση.

Ο Μεντβέντεφ επαίνεσε το θάρρος του Τραμπ στο να αντιστέκεται στο αμερικανικό κατεστημένο και δήλωσε ότι το μερικές φορές «αυθόρμητο» στυλ του Αμερικανού προέδρου ήταν «αποτελεσματικό».

«Είναι ένα συναισθηματικό άτομο, αλλά από την άλλη πλευρά, το χάος στο οποίο συνήθως αναφέρονται και το οποίο προκαλείται από τις δραστηριότητές του, δεν είναι απολύτως αληθινό», είπε στο Reuters, στο TASS και στον Ρώσο πολεμικό μπλόγκερ WarGonzo, σε μια συνέντευξη στην κατοικία του έξω από τη Μόσχα, η οποία εγκρίθηκε για δημοσίευση την Κυριακή.

«Είναι προφανές ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει μια πλήρως συνειδητή και ικανή γραμμή», δήλωσε ο Μεντβέντεφ, ο οποίος υπηρέτησε ως πρόεδρος της Ρωσίας από το 2008 έως το 2012.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παραμένει η τελική φωνή για την ρωσική πολιτική, αν και ο Μεντβέντεφ, ένας σκληροπυρηνικός που έχει επανειλημμένα προκαλέσει τον Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνει μια αίσθηση για τη σκέψη των «σκληροπυρηνικών» εντός της ρωσικής ελίτ, σύμφωνα με ξένους διπλωμάτες.

«Ο Τραμπ θέλει να μείνει στην ιστορία ως ειρηνοποιός – και πραγματικά προσπαθεί», είπε ο Μεντβέντεφ. «Πραγματικά προσπαθεί να το κάνει. Και γι’ αυτό οι επαφές με τους Αμερικανούς έχουν γίνει πολύ πιο παραγωγικές».

Η απειλή των υποβρυχίων του Τραμπ

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε ότι το κλειδί για να κατανοήσει κανείς τον Τραμπ είναι το επιχειρηματικό του υπόβαθρο, κάνοντας χιουμοριστικά λόγο ότι δεν υπάρχει κάτι σαν πρώην επιχειρηματίας – μια αναφορά σε ένα παλιό ρωσικό αστείο ότι δεν υπάρχει κάτι σαν πρώην πράκτορας της KGB.

Τον Αύγουστο, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε διατάξει δύο αμερικανικά πυρηνικά υποβρύχια να κινηθούν πιο κοντά στη Ρωσία, σε απάντηση σε όσα χαρακτήρισε «ιδιαίτερα προκλητικά» σχόλια του Μεντβέντεφ για τον κίνδυνο πολέμου, μετά από ό,τι φαινόταν σαν τελεσίγραφο από τον Τραμπ.

«Ακόμη δεν τα έχουμε βρει», δήλωσε ο Μεντβέντεφ αναφερόμενος στα αμερικανικά υποβρύχια.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο Μεντβέντεφ έχει επανειλημμένα εξαπολύσει επιθέσεις κατά του Κιέβου και των δυτικών δυνάμεων, προειδοποιώντας παράλληλα για τον κίνδυνο κλιμάκωσης του πολέμου προς μια πυρηνική «αποκάλυψη».

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε ότι η Ρωσία θα πετύχει «σύντομα» στρατιωτική νίκη στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά το πιο σημαντικό είναι να αποτραπεί οποιαδήποτε περαιτέρω σύγκρουση, προσθέτοντας: «Θα ήθελα αυτό να συμβεί το συντομότερο δυνατό».

«Αλλά είναι εξίσου σημαντικό να σκεφτούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια. Άλλωστε, ο στόχος της νίκης είναι να αποτραπούν νέες συγκρούσεις. Αυτό είναι απόλυτα προφανές».