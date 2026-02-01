Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη Γάζα ως τις 28 Φεβρουαρίου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ισραήλ: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη Γάζα ως τις 28 Φεβρουαρίου
Αφορμή, η άρνηση της οργάνωσης να παράσχει τον κατάλογο των Παλαιστινίων εργαζομένων της.

Το Ισραήλ αποφάσισε σήμερα να τερματίσει τις δραστηριότητες της οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) στη Λωρίδα της Γάζας ως τις 28 Φεβρουαρίου λόγω της άρνησής της να παράσχει τον κατάλογο των Παλαιστινίων εργαζομένων της.

Το υπουργείο Διασποράς, υπεύθυνο για την καταχώριση των ανθρωπιστικών οργανώσεων, ανακοίνωσε ότι θα "τερματίσει τις δραστηριότητες" των MSF στον παλαιστινιακό θύλακα επειδή δεν παρείχαν αυτόν τον κατάλογο, μια υποχρέωση "που ισχύει για όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή".

Η μη κυβερνητική οργάνωση θα πρέπει να παύσει τις επιχειρήσεις της και να εγκαταλείψει τη Γάζα ως τις 28 Φεβρουαρίου, πρόσθεσε το υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σε ποιες ελληνικές μετοχές «ποντάρει» το μεγαλύτερο κρατικό fund του κόσμου

Ανελκυστήρες: Τα ατυχήματα στην Ελλάδα και τον κόσμο και το στοίχημα της πιστοποίησης

155 προσλήψεις στο Μουσείο της Ακρόπολης για διοικητικούς υπαλλήλους και φύλακες - Αιτήσεις έως 9/2

tags:
Ισραήλ
Γάζα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider