Ιταλία: Συνελήφθη νέος άνδρας ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση σε βάρος αστυνομικού στο Τορίνο

Ο αστυνομικός δέχθηκε επίθεση με σφυρί και κλωτσιές, ενώ βρισκόταν στο έδαφος και είχε χάσει το κράνος του.

Οι ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι σήμερα το απόγευμα συνελήφθη ένας νέος 22 ετών, ο οποίος φέρεται να είναι ένας από τους διαδηλωτές οι οποίοι χθες βράδυ, επιτέθηκαν σε αστυνομικό, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στο Τορίνο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο το οποίο μεταδόθηκε σε διαδίκτυο και τα ιταλικά τηλεοπτικά κανάλια, ο αστυνομικός δέχθηκε επίθεση με σφυρί και κλωτσιές, ενώ βρισκόταν στο έδαφος και είχε χάσει το κράνος του.

Ο αστυνομικός, 29 ετών, ονομάζεται Αλεσάντρο Καλίστα και -όπως διαβεβαίωσαν οι γιατροί- αναμένεται να πάρει εξιτήριο τις αμέσως επόμενες ημέρες. Παραμένει ακόμη στο νοσοκομείο Le Molinette του Τορίνο για να λάβει και την αναγκαία υποστήριξη από ψυχολόγους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ιταλία
