Ειδήσεις | Ελλάδα

Ηγουμενίτσα: Αστυνομικό μπλόκο σε 75 κιλά χασίς

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ηγουμενίτσα: Αστυνομικό μπλόκο σε 75 κιλά χασίς
Στα χέρια της ΕΛΑΣ ένας αλλοδαπός.

Τη διακίνηση σημαντικής ποσότητας ναρκωτικών, περίπου 75 κιλών, ακατέργαστης κάνναβης, μπλόκαραν χθες το μεσημέρι, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, ενώ συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε περιοχή των Φιλιατών Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, ένα αυτοκίνητο το οποίο κινείτο ύποπτα.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκαν στον χώρο των αποσκευών και των πίσω καθισμάτων του οχήματος 3 ταξιδιωτικοί σάκοι, που περιείχαν συνολικά 51 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρος 7- κιλών και 804 γραμμαρίων.

Εκτός από τα ναρκωτικά, κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σε ποιες ελληνικές μετοχές «ποντάρει» το μεγαλύτερο κρατικό fund του κόσμου

Ανελκυστήρες: Τα ατυχήματα στην Ελλάδα και τον κόσμο και το στοίχημα της πιστοποίησης

155 προσλήψεις στο Μουσείο της Ακρόπολης για διοικητικούς υπαλλήλους και φύλακες - Αιτήσεις έως 9/2

tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
Ναρκωτικά
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider