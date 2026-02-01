BYD: Πτώση πωλήσεων για πέμπτο συνεχόμενο μήνα

Οι πωλήσεις οχημάτων της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας EV, τον Ιανουάριο υποχώρησαν κατά 30,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι

Οι πωλήσεις οχημάτων της BYD τον Ιανουάριο υποχώρησαν κατά 30,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, καταγράφοντας τον πέμπτο συνεχόμενο μήνα πτώσης, καθώς η κινεζική εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων αντιμετωπίζει εξωτερικές αβεβαιότητες και έντονο ανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά.

Σύμφωνα με το Reuters, η αυτοκινητοβιομηχανία πούλησε συνολικά 210.051 οχήματα παγκοσμίως τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με κατάθεση στο χρηματιστήριο που δημοσιεύτηκε την Κυριακή. Ο όγκος εξαγωγών οχημάτων νέας ενέργειας ανήλθε σε 100.482 μονάδες για τον Ιανουάριο.

Στην εγχώρια αγορά, η BYD λάνσαρε τον προηγούμενο μήνα αναβαθμισμένες νέες εκδόσεις αρκετών μοντέλων plug-in hybrid με μπαταρίες μεγάλης εμβέλειας, με στόχο να αυξήσει την ελκυστικότητα των προσιτών υβριδικών της μοντέλων.

Οι πωλήσεις plug-in hybrid αυτοκινήτων, τα οποία αποτελούσαν περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών πωλήσεων της BYD, μειώθηκαν κατά 28,5% τον Ιανουάριο, επεκτείνοντας μια τάση μετά από πτώση 7,9% το 2025.

Η BYD δήλωσε τον Ιανουάριο ότι στοχεύει σε 1,3 εκατομμύρια οχήματα σε εξαγωγές για φέτος, υποδηλώνοντας αύξηση 24% σε σχέση με το 2025, αλλά χαμηλότερα από τον προηγούμενο στόχο των έως 1,6 εκατομμυρίων οχημάτων που είχε αναφέρει η διοίκηση σε συνάντηση με την Citi τον Νοέμβριο.

Η εταιρεία δεν έδωσε λόγους για τη μείωση του στόχου.

Το νέο εργοστάσιο ηλεκτρικών οχημάτων της BYD στην Ουγγαρία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία φέτος, προσθέτοντας στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις στη Βραζιλία και την Ταϊλάνδη. Επίσης, έχει προγραμματισμένα εργοστάσια συναρμολόγησης στην Ινδονησία και την Τουρκία.

Μια αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό κατά 150,7% βοήθησε την BYD να αναδειχθεί ως κορυφαίος παγκόσμιος προμηθευτής ηλεκτρικών οχημάτων πέρυσι, ξεπερνώντας την Tesla (TSLA.O), αντισταθμίζοντας την αυξανόμενη πίεση στην εγχώρια αγορά, ιδίως από τις Geely και Leapmotor στον τομέα των προσιτών αυτοκινήτων.

Η BYD κάλυψε οριακά τον μειωμένο παγκόσμιο στόχο πωλήσεων των 4,6 εκατομμυρίων μονάδων πέρυσι και δεν έχει ανακοινώσει τον στόχο για το 2026.

Η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο αναμένεται να αντιμετωπίσει στασιμότητα φέτος, καθώς η κινεζική κυβέρνηση μειώνει τις επιδοτήσεις για ανταλλαγή φθηνότερων μοντέλων, επηρεάζοντας την BYD και τους ανταγωνιστές της που επενδύουν σε προσιτά αυτοκίνητα.

