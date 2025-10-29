ΑΑΔΕ: Στα 5,7 δισ. ευρώ οι φόροι που έμειναν απλήρωτοι το 8μηνο του 2025

Στα 111,62 δισ. ευρώ τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία. Πάνω από 3,9 εκατ. οι οφειλέτες.

Στα 5,7 δισ. ευρώ έφτασαν οι απλήρωτοι φόροι το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025. Συνολικά τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, ανήλθαν σε 6,135 δισ. ευρώ από 4,667 δισ. ευρώ τον Ιούλιο καταγράφοντας αύξηση 1,468 δισ. ευρώ ενώ ο αριθμός των οφειλετών έχει διαμορφωθεί σε 3.973.220 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ:

-Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος ανέρχεται στο ποσό των 111,627 δισ. ευρώ. Από το χρέος αυτό τα 27,171 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης με το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος να περιορίζεται στα 84,456 δις. ευρώ.

-Με χρέη στην εφορία εμφανίζονται 3.973.220 φορολογούμενοι. Στο προθάλαμο των κατασχέσεων βρίσκονται 2.262.821 ενώ έχουν ήδη ληφθεί αναγκαστικά μέτρα (κατασχέσεις) σε 1.617.052.

-Για το 8μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 1,861 εκατ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 έφτασαν τα 1,663 εκατ. ευρώ.

Στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών Αυγούστου 2025

Περιλαμβάνεται οφειλή ύψους 0,5 δισ. ευρώ στο συνολικό νέο ληξιπρόθεσμο, η οποία όμως έχει διαγραφεί και φαίνεται στην κατηγορία «Διαγραφές έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους».

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ο αριθμός των οφειλετών παρουσιάζει μείωση κατά 1,02% (3.973.220 πλήθος οφειλετών τον Αύγουστο του 2025 έναντι 4.014.207 το 2024).

Εξέλιξη εισπράξεων έναντι παλαιού ληξιπρόθεσμου

Νέο ληξιπρόθεσμο

Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το μήνα αναφοράς (Αύγουστος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 1,468 δισ. ευρώ, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 598 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 145,48%).

Το 95,41% του νέου ληξιπρόθεσμου προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

Για το 8μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 6,135 δισ. ευρώ, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 4,916 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 24,80%).

Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών (ΜΦΚ):

Για το μήνα αναφοράς (Αύγουστος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 1.377 εκατ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 είχε φτάσει τα 512 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 168,95%)

Για το 8μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 5,704 δισ. ευρώ, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 4,244 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 34,40%).

Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ)

Για το μήνα αναφοράς (Αύγουστος) οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 318 εκ. €, ενώ την ίδια περίοδο του 2024 είχαν φτάσει τα 239 εκ. € (αύξηση κατά 33,05%).

Το 93,95 % προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:

Για το 8μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 1.861 εκ. €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 έφτασαν τα 1.663 εκ. € (αύξηση κατά 11,91%).

Συνολικές εισπράξεις έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών