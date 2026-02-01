OPEC+: Αμετάβλητη η παραγωγή πετρελαίου τον Μάρτιο

Η συνάντηση των οκτώ μελών του οργανισμού δεν άλλαξε πολιτική, παρά τις υψηλές τιμές που διαμορφώνει η γεωπολιτική αστάθεια.

Ο OPEC+ συμφώνησε να διατηρήσει αμετάβλητη την παραγωγή πετρελαίου για τον Μάρτιο, ανέφερε την Κυριακή η ομάδα των παραγωγών, ακόμη και μετά το γεγονός ότι οι τιμές του αργού έφτασαν σε υψηλά εξαμήνου λόγω ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εξαπολύσουν στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν, μέλους του OPEC.

Όπως αναφέρει το Reuters, η συνάντηση των οκτώ μελών του OPEC+ πραγματοποιήθηκε ενώ το Brent έκλεισε την Παρασκευή κοντά στα 70 δολάρια το βαρέλι, κοντά στο υψηλό εξαμήνου των 71,89 δολαρίων που καταγράφηκε την Πέμπτη, παρά τις εικασίες ότι ένα πλεόνασμα προσφοράς το 2026 θα μπορούσε να πιέσει τις τιμές προς τα κάτω.

Οι οκτώ παραγωγοί — Σαουδική Αραβία, Ρωσία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Καζακστάν, Κουβέιτ, Ιράκ, Αλγερία και Ομάν — αύξησαν τα όρια παραγωγής κατά περίπου 2,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο του 2025, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 3% της παγκόσμιας ζήτησης.

Τον Νοέμβριο «πάγωσαν» περαιτέρω προγραμματισμένες αυξήσεις για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαρτίου 2026, λόγω της εποχικά ασθενέστερης κατανάλωσης.

Η σύντομη συνεδρίαση της Κυριακής επιβεβαίωσε εκ νέου την απόφαση αυτή για τον Μάρτιο, αφού προηγούμενες συναντήσεις είχαν πράξει το ίδιο για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Ανοιχτές οι μελλοντικές επιλογές

Η ανακοίνωση της Κυριακής δεν έκανε καμία αναφορά σε πιθανές αποφάσεις του OPEC+ για συγκεκριμένους μήνες μετά τον Μάρτιο, και η απουσία μελλοντικής καθοδήγησης είναι σημαντική, δήλωσε ο Χόρχε Λεόν, πρώην αξιωματούχος του OPEC και νυν επικεφαλής γεωπολιτικής ανάλυσης στη Rystad Energy.

«Με την αυξανόμενη αβεβαιότητα γύρω από το Ιράν και τις εντάσεις με τις ΗΠΑ, η ομάδα διατηρεί όλες τις επιλογές ανοιχτές», δήλωσε.

«Τα ίδια τα στοιχεία του OPEC δείχνουν χαμηλότερη ζήτηση για το αργό του OPEC+ στο δεύτερο τρίμηνο, κάτι που θα μπορούσε να περιορίσει το περιθώριο για αυξήσεις της παραγωγής», πρόσθεσε ο Λεόν.

Ο OPEC+ περιλαμβάνει τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (OPEC), καθώς και τη Ρωσία και άλλους συμμάχους. Συνολικά, ο OPEC+ αντλεί περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου πετρελαίου.

Μια ξεχωριστή επιτροπή του OPEC+ με την ονομασία Κοινή Υπουργική Επιτροπή Παρακολούθησης (Joint Ministerial Monitoring Committee – JMMC) συνεδρίασε επίσης την Κυριακή. Η JMMC δεν έχει αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων για την πολιτική παραγωγής.

Η JMMC τόνισε τη σημασία της πλήρους συμμόρφωσης με τις συμφωνίες παραγωγής του OPEC+, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του OPEC.

