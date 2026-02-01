«Γαλάζια» τα ευέλικτα σταθερά τιμολόγια ρεύματος – «Κλειδώνουν» οι κανόνες για τη λιανική

Αρχές Φεβρουαρίου η απόφαση της ΡΑΑΕΥ με τους όρους για τα τιμολόγια όλων των χρωμάτων. Με την ίδια απόφαση, θα θεσπιστούν και τα ευέλικτα σταθερά προϊόντα.

Απόφαση που θα καθορίζει τους κανόνες διάθεσης των τιμολογίων όλων των «χρωμάτων» έχει στα σκαριά η Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΑΕΥ), περιλαμβάνοντας κάθε χαρακτηριστικό που αφορά τα συμβόλαια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας – όπως τη διάρκεια των συμβάσεων, τη φόρμουλα των χρεώσεων τις εκπτώσεις, τις προϋποθέσεις για αλλαγή των όρων της σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνουν οι εταιρείες, όταν προβάλλουν επικοινωνιακά τα προϊόντα τους.

Η απόφαση πρόκειται να κυκλοφορήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Εκτός από το να θέτει το πλαίσιο κυκλοφορίας για τα τιμολόγια των υφιστάμενων χρωμάτων (δηλαδή των «πράσινων», των «κίτρινων» και των «μπλε» προϊόντων), θα θεσπίσει και μία νέα κατηγορία συμβολαίων. Ο λόγος για τα ευέλικτα σταθερά τιμολόγια ρεύματος, στα οποία θα ενταχθούν τα προϊόντα που έχουν μεν σταθερό κόστος, όχι όμως με τη μορφή μιας σταθερής χρέωσης για το σύνολο της κατανάλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι τα χαρακτηριστικά αυτών των νέου είδους σταθερών συμβολαίων είχαν τεθεί σε διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ το περασμένο φθινόπωρο. Αν και προτεινόταν να πάρουν κόκκινο «χρώμα», όλοι οι προμηθευτές ήταν αντίθετοι, επομένως εκτός απροόπτου θα είναι «γαλάζια».

Οι γενικές προβλέψεις

Με την απόφαση θα επικαιροποιείται όλο το πλαίσιο διάθεσης των τιμολογίων ρεύματος, κάτι που η ΡΑΑΕΥ έκρινε σκόπιμο ώστε να ενσωματωθούν σε ένα κείμενο όλες οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, καθώς οι νέες αλλαγές που προωθούνται. Επομένως, το κείμενο αυτό θα αποτελέσει τρόπο τινά τον οδικό χάρτη της λιανικής, μέχρις ότου όλες αυτές οι προβλέψεις ενσωματωθούν στην επικαιροποίηση του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (η οποία θα γίνει με Υπουργική Απόφαση).

Όπως έχει γράψει το Insider.gr, η εισαγωγή νέων κανόνων είναι κατ΄ αρχάς απαραίτητη, ώστε αυτό να εναρμονιστεί με τις προβλέψεις πρόσφατων ευρωπαϊκών οδηγιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η «Περίληψη της Σύμβασης», η οποία εισήχθη από την Ε.Ε. καθώς πολλοί καταναλωτές δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη νομική γλώσσα στην οποία είναι διατυπωμένα τα συμβόλαια, αλλά και για να αποφευχθούν οι… κακοτοπιές που μπορεί να βρίσκονται στα «ψιλά γράμματα».

Οι κανόνες θα εναρμονίζονται όμως και με τον «χρωματικό κώδικα», ο οποίος έχει εφαρμοστεί στα τιμολόγια ρεύματος από τις αρχές του προηγούμενου έτους. Μάλιστα, όσον αφορά τα κίτρινα προϊόντα, γίνεται επίσης εξειδίκευση τόσο για τα προϊόντα με προαναγγελία τιμής (ex-ante), όσο και για τα τιμολόγια στα οποία η τιμή «κλειδώνει» μετά τον μήνα εφαρμογής της χρέωσης (ex-post). Από την άλλη πλευρά, από την Απόφαση θα απουσιάζουν τα «πράσινα» τιμολόγια, καθώς πρόκειται για ειδικά προϊόντα, που θεσπίστηκαν με Υπουργική Απόφαση.

Τα «γαλάζια» τιμολόγια

Στα «γαλάζια» τιμολόγια θα υπάγονται συμβόλαια με σταθερό κόστος για «πακέτα» της μηνιαίας κατανάλωσης, ή με κλιμακωτές σταθερές χρεώσεις. Ένα τέτοιο προϊόν θα πρέπει να μην συνδέεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο με διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς, αλλά η χρέωση προμήθειας να περιλαμβάνει ένα εκ των προτέρων οριζόμενο «ευέλικτο στοιχείο», το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται λόγω παραμέτρων που δεν καθορίζονται από τον προμηθευτή, όπως για παράδειγμα από την κατανάλωση.

Σε ευέλικτα σταθερά προϊόντα παραπέμπουν το myHome Plan της ΔΕΗ, το Picasso της Protergia και το My Wave Daily της Enerwave. Μία σημαντική καινοτομία της κατηγορίας αυτής είναι τα προϊόντα στα οποία μέρος ή όλη η μηνιαία κατανάλωση θα χρεώνεται μέσω ενός πάγιου ποσού – «κλειδωμένου» εκ των προτέρων. Το πάγιο (η πάγια χρέωση προμήθειας) θα μπορεί να καλύπτει «πακέτα» ή και το 100% της μηνιαίας κατανάλωσης. Επομένως, το τιμολόγιο θα λειτουργεί ουσιαστικά σαν συνδρομητική υπηρεσία, όπως γίνεται ήδη στις τηλεπικοινωνίες.

Εναλλακτικά, θα μπορούν να υπάρξουν προϊόντα με διαφορετικές πάγιες χρεώσεις ανά βαθμίδα κατανάλωσης. Τέτοια τιμολόγια π.χ. θα προβλέπουν ένα σταθερό ποσό για τις πρώτες 200 κιλοβατώρες που «καίει» ο πελάτης, ένα δεύτερο «κλειδωμένο» κόστος για τις επόμενες 200 κιλοβατώρες κ.ο.κ. Άλλη δυνατότητα θα είναι η πάγια χρέωση να καλύπτει μέχρι ένα όριο της κατανάλωσης, πάνω από την οποία ο πελάτης θα χρεώνεται με μία σταθερή τιμή ανά κιλοβατώρα



