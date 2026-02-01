Δένδιας – Μαρινάκης «έδειξαν» προς την επερχόμενη συνταγματική αναθεώρηση

Υπενθυμίζεται ότι αύριο το βράδυ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη στις 21:00 στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και στον διευθυντή της «Καθημερινή» Αλέξη Παπαχελά και εικάζεται ότι θα προβεί στις σχετικές εξαγγελίες.

Ο υπουργός Άμυνας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τοποθετήσεις τους έδωσαν το «στίγμα» για την επερχόμενη συνταγματική αναθεώρηση.

Σε εκδήλωση για τον Ιωάννη Καποδίστρια, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό-Συνεδριακό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης» του δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, ο Νίκος Δένδιας προϊδέασε για το τι θα ακολουθήσει: «Σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες, θα αρχίσει μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση» είπε ο υπουργός και συνέχισε: «Ποιος από εμάς μπορεί, παραδείγματος χάρη, στο πλαίσιο αυτής της αναθεώρησης να συνεχίζει να υπερασπίζει τη λογική ότι η ηγεσία της Δικαιοσύνης πρέπει να επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση; Ποιος από εμάς δεν βλέπει την κρίση αξιοπιστίας των θεσμών στην ελληνική κοινωνία;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο θέμα της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης αναμένεται να αναφερθεί αύριο, Δευτέρα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Νωρίτερα, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3, ο Παύλος Μαρινάκης είχε αναφέρει με νόημα ότι «η στάση των κομμάτων στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης θα αποτελέσει κριτήριο πολιτικής ευθύνης απέναντι στο μέλλον της χώρας» καθώς πρόκειται για μια «κορυφαία πολιτική διαδικασία που απαιτεί ευρείες συναινέσεις και θα καθορίσει το πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο των επόμενων δεκαετιών».

Με πληροφορίες από kathimerini.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

