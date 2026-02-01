Από το 2001 έως σήμερα έχουν καταγραφεί στον ΠΟΥ περίπου 100 κρούσματα του ιού Nipah στην Ινδία

Ο ΠΟΥ αξιολογεί τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία που θέτει ο ιός NiV σε παγκόσμιο επίπεδο ως χαμηλό, καθώς δεν έχει επιβεβαιωθεί η εξάπλωση κρουσμάτων εκτός Ινδίας.

Ο ΠΟΥ ενημερώθηκε για δύο εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα λοίμωξης από τον ιό Nipah (NiV) στην πολιτεία της Δυτικής Βεγγάλης, πριν από 6 ημέρες. Οι δύο ασθενείς είναι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στο ίδιο ιδιωτικό νοσοκομείο στο Barasat, ενώ η λοίμωξη από τον ιό NiV είχε επιβεβαιωθεί στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιολογίας στην Πούνε στις 13 Ιανουαρίου, σχεδόν δύο εβδομάδες νωρίτερα. Ο ένας ασθενής παραμένει σε μηχανικό αερισμό από τις 21 Ιανουαρίου, ενώ ο άλλος παρουσίασε σοβαρή νευρολογική ασθένεια, αλλά έκτοτε έχει βελτιωθεί. Οι Υγειονομικές Αρχές έχουν εντοπίσει και εξετάσει πάνω από 190 επαφές των κρουσμάτων, οι οποίες βρέθηκαν όλες αρνητικές στον ιό NiV με την υποστήριξη ενός κινητού εργαστηρίου του Εθνικού Ινστιτούτου Ιολογίας.

Έκτοτε, δεν έχουν εντοπιστεί άλλα κρούσματα μέχρι σήμερα. Αυτό το συμβάν αντιπροσωπεύει το 3ο ξέσπασμα λοίμωξης από τον ιό NiV που καταράφεται στη Δυτική Βεγγάλη (προηγούμενα κρούσματα είχαν αναφερεί στο Siliguri το 2001 και στη Nadia το 2007). Ισχύουν στην περιοχή μέτρα ενισχυμένης επιτήρησης και πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων, ενώ οι έρευνες για την πηγή έκθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σοβαρή σπάνια ζωονόσος

Η λοίμωξη από τον ιό NiV είναι μια σοβαρή αλλά σπάνια ζωονόσος που μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω μολυσμένων ζώων (όπως νυχτερίδες) ή τροφίμων μολυσμένων με σάλιο, ούρα και περιττώματα μολυσμένων ζώων. Μπορεί επίσης να μεταδοθεί απευθείας από άτομο σε άτομο μέσω στενής επαφής με μολυσμένο άτομο. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αδειοδοτημένα φάρμακα ή εμβόλια για τη λοίμωξη από NiV, ωστόσο η έγκαιρη υποστηρικτική φροντίδα μπορεί να βελτιώσει την επιβίωση. Ο ΠΟΥ αξιολογεί τον κίνδυνο που ενέχει η λοίμωξη από τον ιό Nipah ως μέτριο σε υποεθνικό επίπεδο και χαμηλό σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Επώαση και διάγνωση

Η περίοδος επώασης κυμαίνεται από 3 έως 14 ημέρες. Σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις έχει αναφερθεί επώαση έως και 45 ημερών. Η εργαστηριακή διάγνωση ενός ασθενούς με κλινικό ιστορικό λοίμωξης από NiV μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης και της φάσης ανάρρωσης της νόσου χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό εξετάσεων. Οι κύριες εξετάσεις που χρησιμοποιούνται είναι η RT-PCR από σωματικά υγρά και η ανίχνευση αντισωμάτων μέσω ELISA.

Συμπτώματα και επιπλοκές

Οι ανθρώπινες λοιμώξεις κυμαίνονται από ασυμπτωματική λοίμωξη έως οξεία αναπνευστική λοίμωξη (ήπια, σοβαρή) και θανατηφόρα εγκεφαλίτιδα (οίδημα εγκεφάλου).

Τα μολυσμένα άτομα αρχικά εμφανίζουν συμπτώματα όπως πυρετό, πονοκεφάλους, μυαλγία (μυϊκό πόνο), έμετο και πονόλαιμο. Αυτό μπορεί να ακολουθηθεί από ζάλη, υπνηλία, διαταραχή της συνείδησης και νευρολογικά σημεία που υποδηλώνουν οξεία εγκεφαλίτιδα. Μερικοί άνθρωποι μπορεί επίσης να εμφανίσουν άτυπη πνευμονία και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας. Εγκεφαλίτιδα και επιληπτικές κρίσεις εμφανίζονται σε σοβαρές περιπτώσεις, που εξελίσσονται σε κώμα εντός 24 έως 48 ωρών.

Θνησιμότητα έως και 75%

Ο λόγος θνησιμότητας (CFR) σε επιδημίες στο Μπαγκλαντές, την Ινδία, τη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη κυμαίνεται από 40% έως 75%, ανάλογα με τις τοπικές δυνατότητες για έγκαιρη ανίχνευση και κλινική διαχείριση. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αδειοδοτημένα φάρμακα ή εμβόλια ειδικά για τη λοίμωξη από NiV. Συνιστάται εντατική υποστηρικτική θεραπεία για την αντιμετώπιση σοβαρών αναπνευστικών και νευρολογικών επιπλοκών. Ο ιός Henipavirus nipahense (ιός Nipah) θεωρείται παθογόνος παράγοντας προτεραιότητας για την επιτάχυνση των ιατρικών αντιμέτρων (MCMs) για την αντιμετώπιση επιδημιών και πανδημιών, στο πλαίσιο του Σχεδίου Έρευνας και Ανάπτυξης του ΠΟΥ για τις Επιδημίες.

Τρόποι μετάδοσης στον άνθρωπο

Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο από άγρια ​​και οικόσιτα ζώα, ωστόσο, καθώς η ασθένεια μπορεί να μεταδοθεί από οικόσιτα ζώα, είναι επίσης πιθανές δευτερογενείς μεταδόσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κρούσματα μόλυνσης από τον ιό Nipah αναφέρθηκαν για πρώτη φορά το 1998 και έκτοτε έχουν αναφερθεί στο Μπαγκλαντές, την Ινδία, τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες και τη Σιγκαπούρη. Ο ιός υπάρχει στην Ινδία, με εποχιακές επιδημίες που συνδέονται με δραστηριότητες νυχτερίδων και πολιτιστικές πρακτικές όπως η κατανάλωση ακατέργαστου χυμού χουρμαδιάς. Εποχιακές επιδημίες εμφανίζονται μεταξύ Δεκεμβρίου και Μαΐου, συμπίπτοντας με τη συγκομιδή του χυμού χουρμαδιάς. Με βάση τις τρέχουσες διαθέσιμες πληροφορίες, ο ΠΟΥ αξιολογεί τον συνολικό κίνδυνο δημόσιας υγείας που θέτει ο ιός NiV σε υποεθνικό επίπεδο ως μέτριο, λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη διαθεσιμότητας συγκεκριμένων φαρμάκων ή εμβολίων για τη λοίμωξη από τον ιό NiV και τη δυσκολία έγκαιρης διάγνωσης. Παρόλο που υπάρχουν ευαίσθητες και ειδικές εργαστηριακές μέθοδοι, τα συμπτώματα κατά την πρώτη φάση δεν είναι συγκεκριμένα και θα μπορούσαν ενδεχομένως να καθυστερήσουν την έγκαιρη διάγνωση, την ανίχνευση και την αντιμετώπιση της επιδημίας. Επιπλέον, οι φρουτοφάγες νυχτερίδες ( Pteropus spp) αποτελούν τη φυσική δεξαμενή του ιού NiV και υπάρχουν στην Ινδία και έχει αποδειχθεί η επαναλαμβανόμενη μετάδοση του ιού από τη δεξαμενή του στον ανθρώπινο πληθυσμό.

Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο έχει καταγραφεί σε προηγούμενα κρούσματα, τα οποία αναφέρθηκαν κυρίως σε περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης και μεταξύ οικογενειών και φροντιστών ασθενών μέσω στενής επαφής με σωματικά υγρά. Η εφαρμογή επαρκών μέτρων πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης είναι κρίσιμη για τον μετριασμό των λοιμώξεων που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη.

Ο ετήσιος αριθμός κρουσμάτων μόλυνσης από NiV που αναφέρθηκαν στην Ινδία παρέμεινε σχετικά χαμηλός από το 2001, εκτός από το 2001, όταν αναφέρθηκαν 66 κρούσματα και το 2018, όταν αναφέρθηκαν 18 κρούσματα. Τα τελευταία 5 χρόνια, έχουν αναφερθεί δώδεκα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Ινδία, όλα στην πολιτεία Κεράλα. Στην Ινδία εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα δημόσιας υγείας για την ανίχνευση και τον έλεγχο των κρουσμάτων, συμπεριλαμβανομένης της καθιερωμένης επιτήρησης του NiV και της διαθεσιμότητας Ομάδων Ταχείας Αντίδρασης (RRT) τόσο σε κεντρικό όσο και σε κρατικό επίπεδο, μαζί με την ικανότητα ταχείας εξέτασης δειγμάτων.

Αξιολόγηση κινδύνου

Ο ΠΟΥ αξιολογεί τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία που θέτει ο ιός NiV σε παγκόσμιο επίπεδο ως χαμηλό, καθώς δεν έχει επιβεβαιωθεί η εξάπλωση κρουσμάτων εκτός Ινδίας.

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο ΠΟΥ δεν συνιστά περιορισμούς στα ταξίδια ή/και το εμπόριο.