Σε ποιες ελληνικές μετοχές «ποντάρει» το μεγαλύτερο κρατικό fund του κόσμου

Η αξία του ελληνικού μετοχικού χαρτοφυλακίου της Norges Bank Investment Management εκτινάχθηκε το 2025 στα 1,4 δισ. δολάρια. Τι δείχνουν οι αλλαγές στη σύνθεσή του.

Στα υψηλότερα επίπεδα της 25ετούς παρουσίας της στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον η αξία του ελληνικού μετοχικού χαρτοφυλακίου της Norges Bank Investment Management, του επενδυτικού βραχίονα του μεγαλύτερου sovereign wealth fund παγκοσμίως.

Υπενθυμίζεται ότι το γνωστό νορβηγικό fund, με «δύναμη πυρός» που το 2025 έφτασε τα 2,1 τρισ. δολάρια, διαχειρίζεται έσοδα της Νορβηγίας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και επενδύει παγκοσμίως σε μετοχές, ομόλογα, ακίνητα και υποδομές, κατέχοντας συμμετοχές σε χιλιάδες εισηγμένες εταιρείες διεθνώς.

Το fund έχει έκθεση στην Ελλάδα από το 2001. Μέχρι το 2009, το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε ελληνικά ομόλογα. Ενδεικτικά, το 2008, έτος κατά το οποίο είχε κορυφωθεί η συνολική έκθεση του fund στην Ελλάδα, από τα 2,82 δισ. δολάρια το 84,5% (2,39 δισ. δολάρια) αφορούσε ομόλογα και μόλις το 15,5% αφορούσε μετοχές, ήτοι 438,46 εκατ. δολάρια.

Έκτοτε, με όσα μεσολάβησαν, το fund σχεδόν μηδένισε την έκθεσή του σε ελληνικά ομόλογα και από το 2012 η έκθεσή του στην Ελλάδα αφορά σχεδόν αποκλειστικά μετοχές. Έτσι, ενώ η συνολική έκθεση του fund στη χώρα μας βρέθηκε το προηγούμενο έτος στο υψηλότερο επίπεδο από το 2009 -παραμένοντας ωστόσο περίπου 46% χαμηλότερα σε σχέση με το peak του 2008- η αξία του μετοχικού του χαρτοφυλακίου είναι σήμερα η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η άνοδος των αποτιμήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο των τελευταίων ετών, σε συνδυασμό με τις αυξομειώσεις θέσεων σε μεμονωμένους τίτλους, εκτόξευσαν στο τέλος του 2025 την αξία του ελληνικού μετοχικού του χαρτοφυλακίου στα 1,42 δισ. δολάρια, με αύξηση 69,9% σε σχέση με το 2024. Αθροιστικά, την τελευταία πενταετία το χαρτοφυλάκιο των Νορβηγών καταγράφει άνοδο, σε όρους δολαρίου, της τάξης του 283%.

Οι «αγαπημένες» των Νορβηγών

Από τις 29 εισηγμένες που απαρτίζουν το ελληνικό χαρτοφυλάκιο της Norges Bank Investment Management, οι μεγαλύτερες σε αξία θέσεις στο κλείσιμο του 2025 αφορούσαν τις τέσσερις συστημικές τράπεζες: 279,28 εκατ. δολ. στη Eurobank, 215,49 εκατ. δολ. στην Τρ. Πειραιώς, 207,18 εκατ. δολ. στην ΕΤΕ και 104,84 εκατ. δολ. στην Alpha Bank.

Ακολουθούν οι Jumbo και Motor Oil με $92,77 και $92,34 αντίστοιχα, ενώ το top-10 συμπληρώνουν οι Τρ. Κύπρου (68,66 εκατ. δολ.), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (68,60 εκατ. δολ.), Τιτάν (64,06 εκατ. δολ.) και ΔΕΗ (55,74 εκατ. δολ.).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβολές στις θέσεις του fund σε σχέση με το 2024, αρχικά καθώς το εύρος του έχει περιοριστεί από 41 μετοχές σε 29. Οι Νορβηγοί μηδένισαν τις θέσεις τους, μεταξύ άλλων, σε Cenergy, Ελλάκτωρ, ΕΧΑΕ, Ideal, Intracom, ΟΛΠ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Στο μεταξύ, πρόσθεσαν στο χαρτοφυλάκιό τους το 1,74% της Qualco και το 2,21% της Trade Estates.

Η συμμετοχή που είχαν οι Νορβηγοί το 2024 με 1,58% στη Metlen μεταφέρθηκε στο βρετανικό τους χαρτοφυλάκιο, όπου πλέον κατέχουν το 2,33%, και η αξία της θέσης τους αυξήθηκε από 78,37 εκατ. δολάρια σε 171,94 εκατ. δολάρια.

Στον τραπεζικό κλάδο, ενέταξαν στο χαρτοφυλάκιό τους το 1,69% της Τράπεζας Κύπρου. Ταυτόχρονα, αύξησαν τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ από 1,03% σε 1,48%, στην Alpha Bank από 0,69% σε 1,08% και στη Eurobank από 1,63% σε 1,91%, ενώ στην Τρ. Πειραιώς η συμμετοχή μειώθηκε από το 2,69% στο 2,19%.

Οι μεγαλύτερες θετικές μεταβολές εντοπίζονται στις Τιτάν (στο 1,33% από 0,49%), Σαράντης (στο 0,95% από 0,31%), ΔΕΗ (στο 0,71% από 0,14%) και Jumbo (στο 2,11% από 1,54%). Μικρότερες αυξήσεις καταγράφονται επίσης στις Lamda Development (στο 1,52% από 1,22%), Motor Oil (στο 2,26% από 2,05%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (στο 2,22% από 2,06%). Αυξημένη εμφανίζεται και η θέση του στη Viohalco, από 0,08% το 2024 στο 0,2% το 2025.

Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες μειώσεις εντοπίζονται, μεταξύ άλλων, στις μετοχές των ΑΔΜΗΕ (στο 1,69% από 2,55%), Παπουτσάνης (στο 1,2% από 1,97%) και στον ΟΤΕ, όπου το ποσοστό του νορβηγικού fund πρακτικά μηδενίστηκε, καθώς στο τέλος του 2025 διαμορφώθηκε σε 0,01%, από 0,71% στο τέλος του 2024.