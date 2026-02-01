Προβλήματα απ’ την επέλαση της κακοκαιρίας σε αρκετές περιοχές της χώρας

Έντονα προβλήματα στον Αγιόκαμπο Λάρισας. «Σφυροκοπά» τη Θεσσαλονίκη ο Βαρδάρης. Προβλήματα στο οδικό δίκτυο αρκετών νομών.

Το πέρασμα της κακοκαιρίας που είναι σε εξέλιξη και θα διατηρηθεί μέχρι τη Δευτέρα, πλήττει τις περισσότερες περιοχές της χώρας δημιουργώντας προβλήματα.

Στο νομό Λάρισας, η παραλιακή ζώνη στον Αγιόκαμπο έχει πλημμυρίσει, καθώς όλα τα ρέματα κατεβάζουν μεγάλες ποσότητες νερού. Η αστυνομία έχει τοποθετήσει σήμανση στα επικίνδυνα σημεία και καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ προηγήθηκε έντονη βροχόπτωση. Σε επιφυλακή βρίσκονται συνεργεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Αγιάς, ενώ αναφορές κάνουν λόγο και για πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις.

Μήνυμα τoυ 112 στους κατοίκους των νησιών του Βορείου Αιγαίου

Στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής ήχησε μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες και συστήνετε να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από σήμερα το μεσημέρι έως το πρωί της Δευτέρας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες», αναφέρει το μήνυμα.

Μεσσηνία: Προβλήματα στον δρόμο Πήδημα – Αρφαρά από κατολίσθηση λόγω της έντονης κακοκαιρίας

Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία στο οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας, με χαρακτηριστικότερο το σημείο στον δρόμο που συνδέει το Πήδημα με τα Αρφαρά. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, φερτά υλικά και λάσπες έχουν καλύψει το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει διακοπεί από περίπου τις 6 το πρωί.

Συνίσταται στους οδηγούς η αποφυγή μετακινήσεων από το συγκεκριμένο σημείο. Παράλληλα, μικροπροβλήματα έχουν καταγραφεί και σε αγροτικούς δρόμους της ευρύτερης περιοχής, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί σοβαρά περιστατικά.

«Σφυροκοπά» τη Θεσσαλονίκη ο Βαρδάρης

Θυελλώδεις είναι οι άνεμοι που πνέουν στη Θεσσαλονίκη, με τον Βαρδάρη να «σαρώνει» πολλά σημεία στο πέρασμά του.

Στο Πολεοδομικό Συγκρότημα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων μετακινήθηκαν κάδοι απορριμμάτων, «έφυγαν» τέντες ή τμήματα τεντών από πολυκατοικίες, δρόμοι γέμισαν από σακούλες απορριμμάτων ή απορρίμματα, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε μέχρι στιγμής κλήσεις για εννέα κοπές δέντρων και επτά απομακρύνεις τεντών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας τεράστιας τέντας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η οποία ξηλώθηκε από ταράτσα πολυκατοικίας, στην κυριολεξία «απογειώθηκε» και «προσγειώθηκε» στη μέση δρόμου, προκαλώντας φθορές σε δύο οχήματα, ενώ από καθαρή τύχη δεν υπάρχει μέχρι στιγμής πληροφόρηση για κάποιο τραυματισμό ατόμου.

Κεντρική Μακεδονία: Πού διεκόπη η κυκλοφορία – Σε ποια σημεία είναι απαραίτητες οι αλυσίδες

Η κακοκαιρία που σαρώνει τις τελευταίες ώρες μεταξύ άλλων και την Κεντρική Μακεδονία, έχει προκαλέσει προβλήματα σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου.

Το 112 μάλιστα έχει ηχήσει σε περιοχές της Ημαθίας, της Πιερίας και της Πέλλας.

Εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής οδικά σημεία:

Ημαθία

• σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Βέροιας – Λαζοχωρίου και

• σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου.

Χαλκιδική

• στο 1 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Ολύνθου και

• σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό της Τοπικής Κοινότητας Ολυμπιάδος.

Λόγω χιονόπτωσης, απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες για τα οχήματα που κινούνται στα εξής οδικά σημεία:

Ημαθία:

• Κεντρική Μακεδονία: Πού διεκόπη η κυκλοφορία-Σε ποια σημεία είναι απαραίτητη η χρήση αλυσίδων από το 91 έως το 97 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κοζάνης,

• Κεντρική Μακεδονία: Πού διεκόπη η κυκλοφορία-Σε ποια σημεία είναι απαραίτητη η χρήση αλυσίδων από το 18 έως το 26 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροιας – Σελίου,

• Κεντρική Μακεδονία: Πού διεκόπη η κυκλοφορία-Σε ποια σημεία είναι απαραίτητη η χρήση αλυσίδων στην επαρχιακή οδό Νάουσας – Σελίου από το 7 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο Σελίου και

• Κεντρική Μακεδονία: Πού διεκόπη η κυκλοφορία-Σε ποια σημεία είναι απαραίτητη η χρήση αλυσίδων στη δημοτική οδό Νάουσας – 3/5 Πηγαδίων από το 7 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο 3/5 Πηγαδίων

Πέλλα

• Κεντρική Μακεδονία: Πού διεκόπη η κυκλοφορία-Σε ποια σημεία είναι απαραίτητη η χρήση αλυσίδων στη Δημοτική Ενότητα Άρνισσας από το 8 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο “ΒΟΡΑΣ” και

• Κεντρική Μακεδονία: Πού διεκόπη η κυκλοφορία-Σε ποια σημεία είναι απαραίτητη η χρήση αλυσίδων στην Τοπική Κοινότητα Κερασιάς από το 15 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο “ΒΟΡΑΣ”.

Πιερία:

• Κεντρική Μακεδονία: Πού διεκόπη η κυκλοφορία-Σε ποια σημεία είναι απαραίτητη η χρήση αλυσίδωναπό το 4 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ελατοχωρίου – Χιονοδρομικού κέντρου Ελατοχωρίου

Νέα «κόκκινη προειδοποίηση» της ΕΜΥ: Καταιγίδες και βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας

Με τα τελευταία προγνωστικά επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ σύμφωνα με κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή 01-02-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές με μεγάλη ένταση και διάρκεια, αλλά και καταιγίδες.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως έως 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26), και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:

Την Κυριακή (01-02-26)

α. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στη δυτική Στερεά μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και εκ νέου από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Δευτέρα (02-02-26)

Στην Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι.

Με πληροφορίες από ertnews.gr, skai.gr

