155 προσλήψεις στο Μουσείο της Ακρόπολης για διοικητικούς υπαλλήλους και φύλακες - Αιτήσεις έως 9/2

Οι θέσεις εργασίας απευθύνονται σε απόφοιτους Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕ και ΔΕ), οι οποίοι θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας διάρκειας 8 μηνών.

Έως την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό πρόσληψης 155 εποχικών υπαλλήλων στο Μουσείο Ακρόπολης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών.

Οι θέσεις εργασίας απευθύνονται σε απόφοιτους Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕ και ΔΕ), δηλαδή και σε απόφοιτους λυκείου, οι οποίοι θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας διάρκειας 8 μηνών (ΑΣΕΠ ΣΟΧ).

Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού - 50 θέσεις

ΔΕ Φυλάκων - 105 θέσεις

Όσοι επιλεγούν για την ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, θα απασχοληθούν στην διαχείριση ταμείου, στην έκδοση των εισιτηρίων, ενώ η εργασία τους παρέχεται σε βάρδιες με κυλιόμενο ωράριο.

Για τις θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κρίνεται ως απαραίτητο τυπικό προσόν η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Ακόμη, και για όλες τις θέσεις και των δύο κατηγοριών εκπαίδευσης (ΤΕ και ΔΕ), αποτελεί απαραίτητο προσόν η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στο πρωτόκολλο του Μουσείου Ακρόπολης και κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:30 μέχρι τις 13:30), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 9000 900, εσωτ. 418, 419 & 420).