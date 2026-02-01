Ειδήσεις | Ελλάδα

Τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη επισκέπτεται ο ΥΦΥΠΕΞ Χ. Θεοχάρης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη επισκέπτεται ο ΥΦΥΠΕΞ Χ. Θεοχάρης
Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας της Ελλάδας για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την προώθηση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Σεράγεβο στις 2 και 3 Φεβρουαρίου.

Κατά την άφιξή του, τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, ο Υφυπουργός θα έχει συνάντηση με αντιπροσωπεία της Υπηρεσίας Προώθησης Ξένων Επενδύσεων της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (FIPA), στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Σεράγεβο.

Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC), κ. Amer Kapetanovic, στην έδρα του Οργανισμού. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθούν διμερείς διαβουλεύσεις με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Josip Brkić, στο Υπουργείο Εξωτερικών, με αντικείμενο τις οικονομικές διμερείς σχέσεις, τις δυνατότητες ενίσχυσης του διμερούς εμπορίου και τις επενδυτικές ευκαιρίες για τις δύο χώρες.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας της Ελλάδας για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την προώθηση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και της περιφερειακής σταθερότητας και συνεργασίας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σε ποιες ελληνικές μετοχές «ποντάρει» το μεγαλύτερο κρατικό fund του κόσμου

Ανελκυστήρες: Τα ατυχήματα στην Ελλάδα και τον κόσμο και το στοίχημα της πιστοποίησης

155 προσλήψεις στο Μουσείο της Ακρόπολης για διοικητικούς υπαλλήλους και φύλακες - Αιτήσεις έως 9/2

tags:
Χάρης Θεοχάρης
Υπουργείο Εξωτερικών
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider