Η «έκρηξη» της τεχνητής νοημοσύνης απειλεί τα περιθώρια κέρδους της Apple

Οι προμηθευτές της που είχαν συνηθίσει να ικανοποιούν κάθε ιδιοτροπία της, βρήκαν νέους πελάτες στις εταιρείες ΑΙ. Πλέον έχουν διαπραγματευτική ισχύ να απαιτούν από τον κατασκευαστή του iPhone να πληρώνει περισσότερα.

Η Apple κυριαρχούσε για χρόνια στην αλυσίδα εφοδιασμού ηλεκτρονικών. Πλέον όχι αναφέρει η WSJ.

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δαπανούν ποσά - μαμούθ για τσιπ, μνήμη, εξειδικευμένες οπτικές ίνες και άλλα, και έχουν αρχίσει να ξεπερνούν την Apple στον αγώνα για την εξασφάλιση εξαρτημάτων. Προμηθευτές που είχαν συνηθίσει να ικανοποιούν κάθε ιδιοτροπία της Apple αποκτούν πλέον τη διαπραγματευτική ισχύ να απαιτούν από τον κατασκευαστή του iPhone να πληρώνει περισσότερα.

Τα συνήθως γενναιόδωρα περιθώρια κέρδους της Apple θα δεχθούν πιέσεις φέτος, λένε αναλυτές, και οι καταναλωτές ενδέχεται τελικά να αισθανθούν το πλήγμα.

Ο διευθύνων σύμβουλος Τιμ Κουκ αναφέρθηκε στο πρόβλημα σε τηλεδιάσκεψη αποτελεσμάτων την Πέμπτη, λέγοντας ότι η Apple αντιμετωπίζει περιορισμούς στην προμήθεια τσιπ και ότι οι τιμές της μνήμης αυξάνονται σημαντικά. Τα σχόλια αυτά φάνηκαν να βαραίνουν τη μετοχή της Apple, η οποία κινήθηκε ουδέτερα, παρά τις εντυπωσιακές πωλήσεις iPhone και τα κέρδη-ρεκόρ της εταιρείας.

«Η Apple πιέζεται σίγουρα», δήλωσε ο Σραβάν Κουντοτζάλα, αναλυτής του κλάδου στην ερευνητική εταιρεία SemiAnalysis.

Η Nvidia, ηγέτης στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, έγινε πρόσφατα ο μεγαλύτερος πελάτης της Taiwan Semiconductor Manufacturing, (TSMC), όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, σε ένα podcast. Για χρόνια, η Apple ήταν με διαφορά ο μεγαλύτερος πελάτης της TSMC. Η TSMC είναι ο κορυφαίος παγκοσμίως κατασκευαστής προηγμένων τσιπ για διακομιστές AI, smartphones και άλλες υπολογιστικές συσκευές.

Εκπρόσωποι της Apple και της TSMC αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Οι μεγάλοι υπολογιστές που αναλαμβάνουν εργασίες τεχνητής νοημοσύνης δεν μοιάζουν με τα smartphones που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές, όμως πολλές εταιρείες προμηθεύουν εξαρτήματα και για τα δύο. Ιδιαίτερα, τα τσιπ μνήμης βρίσκονται σε έλλειψη, καθώς εταιρείες όπως η OpenAI, η Google της Alphabet, η Meta, η Microsoft και άλλες δαπανούν συλλογικά εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη υπολογιστικής ισχύος AI.

«Ο ρυθμός αύξησης των τιμών της μνήμης είναι πρωτοφανής», δήλωσε ο Μάικ Χάουαρντ, αναλυτής της ερευνητικής εταιρείας TechInsights. Αυτό ισχύει τόσο για τα τσιπ μνήμης flash που αποθηκεύουν φωτογραφίες και βίντεο, γνωστά ως NAND, όσο και για τη μνήμη που χρησιμοποιείται για τη γρήγορη εκτέλεση εφαρμογών, τη λεγόμενη DRAM. Μέχρι το τέλος του έτους, η τιμή της DRAM θα έχει τετραπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα του 2023, ενώ η NAND θα έχει υπερτριπλασιαστεί, σύμφωνα με εκτιμήσεις της TechInsights.

Ο Χάουαρντ εκτιμά ότι η Apple θα μπορούσε να πληρώσει 57 δολάρια περισσότερα για τους δύο τύπους μνήμης που περιλαμβάνονται στο βασικό μοντέλο του iPhone 18, το οποίο αναμένεται το φθινόπωρο, σε σύγκριση με το βασικό μοντέλο του iPhone 17 που πωλείται σήμερα. Για μια συσκευή με λιανική τιμή 799 δολάρια, αυτό θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα για τα περιθώρια κέρδους.

Η αγοραστική δύναμη της Apple και η τεχνογνωσία της στον σχεδιασμό προηγμένων ηλεκτρονικών την κατέστησαν επί μακρόν έναν αξεπέραστο Γολιάθ ανάμεσα στις ασιατικές εταιρείες που κατασκευάζουν τα περισσότερα από τα εξαρτήματα του iPhone και συναρμολογούν τη συσκευή.

Η Apple δαπανά δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για NAND, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τα σχετικά στοιχεία, γεγονός που πιθανότατα την καθιστά τον μεγαλύτερο μεμονωμένο αγοραστή παγκοσμίως. Οι προμηθευτές συνέρρεαν για να κερδίσουν τη συνεργασία με την Apple, ελπίζοντας να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία και το κύρος της για να προσελκύσουν και άλλους πελάτες.

«Σήμερα, όμως, οι εταιρείες που ωθούν τα όρια της ανθρώπινης μηχανικής κλίμακας είναι αυτές όπως η Nvidia», δήλωσε ο Μινγκ-τσι Κουό, αναλυτής στην TF International Securities.

Η ζήτηση για υλικό τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται ραγδαία. Η αύξηση των δαπανών της Apple είναι μετριοπαθής σε σύγκριση με όσα ξοδεύονται για να εφοδιαστούν τα κέντρα δεδομένων AI, παρόλο που η εταιρεία καταρρίπτει ρεκόρ με τις τεράστιες πωλήσεις του iPhone 17.

Η Samsung Electronics και η SK Hynix αυξάνουν την τιμή ενός τύπου τσιπ DRAM για την Apple, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την αλυσίδα εφοδιασμού της εταιρείας. Οι μεγάλες εταιρείες AI πληρώνουν γενναιόδωρα και είναι πρόθυμες να κλείσουν συμφωνίες προμήθειας εκ των προτέρων, δίνοντας στους νοτιοκορεάτες κατασκευαστές τσιπ διαπραγματευτική ισχύ απέναντι στον κατασκευαστή του iPhone.



Η Apple υπογράφει μακροχρόνια συμβόλαια για μνήμη, αλλά έχει χρησιμοποιήσει τη δύναμή της για να πιέσει τους προμηθευτές. Τα συμβόλαιά της της έχουν δώσει τη δυνατότητα να διαπραγματεύεται τιμές σχεδόν εβδομαδιαία και ακόμα και να αρνείται να αγοράσει οποιαδήποτε μνήμη από έναν προμηθευτή αν η τιμή δεν θεωρείται ευνοϊκή, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις αγορές μνήμης της εταιρείας. Για να αυξήσει τη διαπραγματευτική της ισχύ, η Apple άρχισε ακόμη και να αυξάνει τα αποθέματα μνήμης. Αυτό ήταν ασυνήθιστο για τον Κουκ, ο οποίος κανονικά μειώνει τα αποθέματα στο ελάχιστο για να μεγιστοποιήσει τη ρευστότητα της Apple.

Η Apple παλεύει όχι μόνο για τις τρέχουσες παραδόσεις, αλλά και για την προσοχή των μηχανικών στους προμηθευτές. Οι επιστήμονες γυαλιού που δούλευαν στην ανάπτυξη των πιο λείας και ελαφριάς οθονών smartphone πλέον αφιερώνουν χρόνο και σε εξειδικευμένο γυαλί για τη συσκευασία προηγμένων τσιπ επεξεργασίας AI, σύμφωνα με στελέχη της βιομηχανίας.

Οι κατασκευαστές αισθητήρων και άλλων εξαρτημάτων μέσα στο iPhone κερδίζουν νέα επιχειρηματική δραστηριότητα από εταιρείες AI όπως η OpenAI, που αναπτύσσουν το δικό τους υλικό.

Παρά ταύτα, οι προμηθευτές δήλωσαν ότι δεν εγκαταλείπουν εύκολα τις συνεργασίες με την Apple. Η συνεργασία με την Apple αποτελεί μορφή εκπαίδευσης, είπαν, γιατί παραμένει ένας από τους πιο απαιτητικούς και πειθαρχημένους πελάτες στη βιομηχανία.

Η TSMC, ο ταϊβανέζικος κατασκευαστής τσιπ, έχει αναπτύξει διαδοχικές γενιές των πιο προηγμένων τσιπ της με την Apple ως κύριο πελάτη, βασιζόμενη στη μεγάλη και προβλέψιμη ζήτηση για iPhone. Τώρα που η TSMC συνεργάζεται όλο και περισσότερο με την Nvidia και άλλες εταιρείες AI, άτομα με γνώση της αλυσίδας εφοδιασμού τσιπ δήλωσαν ότι η Apple εξετάζει το ενδεχόμενο κάποια χαμηλότερης κατηγορίας επεξεργαστών να κατασκευάζονται από άλλον προμηθευτή εκτός της TSMC.

Ένα από τα μεγαλύτερα «μηχανάκια κέρδους» της Apple είναι η πώληση επιπλέον μνήμης σε τιμές πολύ υψηλότερες από το κόστος των τσιπ για την εταιρεία. Τον περασμένο φθινόπωρο, η Apple σταμάτησε το μοντέλο iPhone Pro με αποθηκευτικό χώρο 128 gigabytes. Οι πελάτες που θέλουν αυτό το μοντέλο πρέπει πλέον να ξεκινούν από τα 256 gigabytes και να πληρώνουν 100 δολάρια παραπάνω — μια κίνηση που θα μπορούσε να επαναληφθεί φέτος για να βοηθήσει την Apple να αντισταθμίσει το υψηλότερο κόστος, έγραψε ο Craig Moffett, αναλυτής στην Moffett Nathanson, σε σημείωμα προς επενδυτές.

Ωστόσο, δεν αναμένεται να αυξήσει η Apple την τιμή των επόμενων μοντέλων iPhone σε σύγκριση με τα iPhone 17 με παρόμοιο εξοπλισμό, δήλωσε ο αναλυτής Κουό.

