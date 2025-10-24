Tax & Labour | Φορολογικά

Δηλώσεις Πόθεν Έσχες: Παράταση της προθεσμίας έως 15/11 - Τι προβλέπει η τροπολογία

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων Πόθεν Έσχες έως τις 15 Νοεμβρίου 2025 προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας.

Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων έληγε κανονικά στις 31 Οκτωβρίου 2025.

Ειδικότερα, η τροπολογία αναφέρει:

«Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων για 2025

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων του έτους 2025 (χρήση 2024) παρ. 1 του άρθρου 18 και του άρθρου 23 του ν. 5026/2023 (Α’ 45) παρατείνεται μέχρι 15η.11.2025».

