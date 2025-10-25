Φορολογικές δηλώσεις: Στον «αυτόματο» και με έκπτωση - Ποιες αλλαγές έρχονται το 2026

Η ΑΑΔΕ απλοποιεί ακόμη περισσότερο τη διαδικασία υποβολής και εκκαθάρισης των φορο-δηλώσεων. Αυτόματη εκκαθάριση και υποβολή δηλώσεων για 2 εκατ. φορολογούμενους. Περισσότεροι προσυμπληρωμένοι κωδικοί στα έντυπα.

Ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη ψηφιοποίηση των φορολογικών δηλώσεων κάνει η ΑΑΔΕ το 2026 αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό των προσυμπληρωμένων και προεκκαθαρισμένων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Στόχος είναι οι αυτόματες δηλώσεις από 1,3 εκατομμύρια φέτος να φτάσουν τα 2 εκατομμύρια το επόμενο έτος ενώ με την ενεργοποίηση των νέων ψηφιακών εργαλείων έως το 2028 οι δηλώσεις θα υποβάλλονται στο σύνολό τους αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Μετά τις παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν φέτος, όπως το αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την αποστολή των στοιχείων από φορείς του δημοσίου και ιδωτικού τομές, οι αυστηρές κυρώσεις για καθυστερήσεις και η έναρξη της περιόδου υποβολής από τα μέσα Μαρτίου, η ΑΑΔΕ προχωρά στην επόμενη φάση.

Οι αλλαγές

Για το επόμενο έτος, σχεδιάζεται:

- Η προσυμπλήρωση των κωδικών που αφορούν τα εισοδήματα από ακίνητα. Τα στοιχεία στο έντυπο Ε2 θα μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο Ε1. Η αλλαγή αυτή θα καταστεί εφικτή με τη λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, το οποίο θα συγκεντρώνει και θα ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο όλα τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας των πολιτών. Εφόσον το μητρώο ενεργοποιηθεί έως το τέλος του 2025, τότε από το 2026 θα προσυμπληρώνονται και τα εισοδήματα από ενοίκια, διαφορετικά, το μέτρο θα τρέξει από το 2027.

- Η πλήρης προσυμπλήρωση του εντύπου Ε3, τα δεδομένα του οποίου θα μεταφέρονται αυτόματα και στο Ε1. Τα στοιχεία που αφορούν έσοδα και έξοδα για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα θα αντλούνται από τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA.

Η διαδικασία

Η προετοιμασία ξεκινά στα τέλη Δεκεμβρίου με την ενεργοποίηση του Μητρώου υπόχρεων φορέων. Εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια υποχρεούνται έως το τέλος Φεβρουαρίου να διαβιβάσουν ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία αποδοχών, συντάξεων, τόκων, δαπανών.

Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, αφού συγκεντρώσουν και επεξεργαστούν θα τα ενσωματώσουν στα νέα έντυπα των δηλώσεων. Η ηλεκτρονική πύλη θα ανοίξει στις 15 Μαρτίου 2026 με σχεδόν το 30% των δηλώσεων να είναι έτοιμες για υποβολή. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να ελέγχουν, να συμπληρώνουν ή να διορθώνουν τα στοιχεία τους πριν την οριστική υποβολή. Αν δεν προχωρήσουν σε καμία ενέργεια, η δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα στις 15 Απριλίου 2025 με τους φορολογούμενους να εξασφαλίζουν έκπτωση 4% στο φόρο σε περίπτωση που επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση του φορο-λογαριασμού. Οι τροποποιήσεις θα επιτρέπονται έως τις 15 Ιουλίου 2025.

Η εκκαθάριση θα γίνεται αυτόματα, ενώ η πληρωμή του φόρου θα μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε εφάπαξ είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με πρώτη στις 31 Ιουλίου 2025.

Όσοι εξοφλήσουν εφάπαξ θα δικαιούνται έκπτωση 2% έως 4%, ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης ως εξής: