ΑΑΔΕ: Ξεκινά από 14/11 το μητρώο αυτόματων πωλητών

Ως Αυτόματοι Πωλητές θεωρούνται όλα τα μηχανήματα που πωλούν και διανέμουν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες σε καταναλωτές, λαμβάνοντας αυτόματα το σχετικό αντίτιμο, χωρίς την παρουσία προσωπικού.

Στη δημιουργία Μητρώου Αυτόματων Πωλητών προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με στόχο την πλήρη καταγραφή και παρακολούθηση όλων των μηχανημάτων που λειτουργούν στην αγορά.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με την Α.1143/2025 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζονται το περιεχόμενο, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των Δηλώσεων Αυτόματων Πωλητών που απαιτούνται για τη δημιουργία και την τήρηση του σχετικού Μητρώου.

Όλες οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται Αυτόματους Πωλητές, είτε ιδιόκτητους είτε μισθωμένους, οφείλουν να τους δηλώσουν στο Μητρώο, ανεξάρτητα εάν βρίσκονται εντός ή εκτός της επαγγελματικής τους εγκατάστασης. Εξαιρούνται από το Μητρώο τα μηχανήματα που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες και προσφέρουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας ή τυχερών παιγνίων (όπως παιχνιδομηχανές και παιγνιομηχανές).

Η δημιουργία και τήρηση του Μητρώου αποτελεί απαραίτητο βήμα για τον συντονισμό της εγκατάστασης ταμειακών συστημάτων στους Αυτόματους Πωλητές και τη διασύνδεσή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, για τη διασφάλιση της φορολογικής συμμόρφωσης του κλάδου.

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής/Παύσης Εκμετάλλευσης Αυτόματου Πωλητή» το αργότερο έως την δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα έναρξης/ μεταβολής/ παύσης εκμετάλλευσης κάθε αυτόματου πωλητή.

Ειδικά για το πρώτο χρονικό διάστημα εισαγωγής της υποχρέωσης υποβάλλονται:

• Από 14/11 έως και 12/12/2025, οι Δηλώσεις Έναρξης Εκμετάλλευσης για τους Αυτόματους Πωλητές που ήδη λειτουργούν κατά τη δημοσίευση της σχετικής Απόφασης,

• Έως και 12/01/2026, οι Δηλώσεις για έναρξη, παύση ή μεταβολή εκμετάλλευσης Αυτόματων Πωλητών που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης έως και 30/11/2025.

Η υποβολή των δηλώσεων ξεκινά στις 14/11/2025, είτε μέσω διεπαφής (API) είτε μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή Μητρώο και Επικοινωνία > Μητρώο Αυτόματων Πωλητών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

• Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00,

• Ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > Μητρώο Αυτόματων Πωλητών > Έναρξη / Μεταβολή / Παύση Εκμετάλλευσης Αυτόματου Πωλητή