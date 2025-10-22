Έρχεται νέος γύρος ελέγχων και πρόστιμα.

Εκατοντάδες οχήματα εταιριών ενοικίασης αυτοκινήτων που κυκλοφορούν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη και με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας αποκαλύπτουν οι διασταυρώσεις που διενεργεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Από τον πρώτο γύρο, που ολοκληρώθηκε στις 25 Αυγούστου 2025, δεν «πιάστηκαν» μόνο ιδιώτες, αλλά και εταιρείες ενοικίασης, χρηματοδοτικής μίσθωσης και εμπορίας μεταχειρισμένων, οι οποίες δεν είχαν ασφαλίσει ή δεν είχαν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας για δεκάδες ή και εκατοντάδες οχήματα.

Σε μία μόνο εταιρεία ενοικίασης εντοπίστηκαν πάνω από 300 οχήματα χωρίς ασφάλεια και τέλη κυκλοφορίας, ενώ σε άλλη περισσότερα από 200 αυτοκίνητα. Δεκάδες ακόμη επιχειρήσεις βρέθηκαν να έχουν από 50 έως 100 παρατυπίες.

Ειδοποιητήρια

Μετά τον πρώτο κύκλο ελέγχων, οι παραβάτες έχουν λάβει ειδοποιητήρια προκειμένου να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Μετά θα ξεκινήσει το δεύτερο κύμα διασταυρώσεων και όσοι δεν έχουν συμμορφωθεί θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα κυμαίνονται από 500 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με το είδος του οχήματος. Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας, το πρόστιμο διπλασιάζεται και αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας. Για τα τέλη κυκλοφορίας, καταλογίζονται τα οφειλόμενα ποσά μαζί με προσαυξήσεις 25%, 50% ή 100%, ανάλογα με το διάστημα καθυστέρησης.

Ειδοποιητήρια και διευκρινίσεις

Ήδη μετά τον πρώτο γύρο ελέγχων, έχουν αποσταλεί 218.772 ειδοποιητήρια σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Πάνω από 80.000 ιδιοκτήτες ενημερώθηκαν μέσω της πλατφόρμας Oximata.gov.gr αλλά και με SMS και email, ενώ έχουν υποβληθεί 150 αιτήματα διευκρίνισης. Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν σφάλματα στα ασφαλιστήρια, αναγραμματισμούς πινακίδων ή εκκρεμείς μεταβιβάσεις που δεν έχουν περαστεί ακόμη στο σύστημα.

Έλεγχοι αναδρομικά έως το 2021

Οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται αναδρομικά από τα τέλη του 2021 και θα συνεχιστούν με ορίζοντα πενταετίας, καλύπτοντας όλα τα έτη έως και το 2025. Το δεύτερο κύμα θα εστιάσει εκ νέου σε ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη του 2025. Από το 2026, οι διασταυρώσεις θα γίνονται δύο φορές τον χρόνο. Η πρώτη θα πραγματοποιείται την 1η Μαρτίου και η δεύτερη την 1η Αυγούστου. Στόχος είναι να εντοπίζονται άμεσα οχήματα που κυκλοφορούν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, ΚΤΕΟ ή παράνομα σε ακινησία για αποφυγή πληρωμής τελών κυκλοφορίας.