Επιστροφή ενοικίου: Στην τελική ευθεία οι διασταυρώσεις - Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Τα εισοδηματικά κριτήρια και τα ποσά της ενίσχυσης. Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός της ενίσχυσης. Οι κυρώσεις για όσους έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία της ΑΑΔΕ για την επιστροφή ενοικίου ενός μήνα σε 1.180.000 νοικοκυριά, με την πίστωση των ποσών να προγραμματίζεται για το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Οι διασταυρώσεις στοιχείων «τρέχουν» με το μηχανισμό της ΑΑΔΕ να ελέγχει δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων και τα έντυπα Ε1 και Ε2 των φετινών φορολογικών δηλώσεων ώστε να επιβεβαιωθεί ότι κάθε μίσθωση είναι ενεργή, δηλωμένη και σωστά αποτυπωμένη στην εφορία.

Η ενίσχυση

Η ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς αίτηση ή δικαιολογητικά, και ισούται με το 1/12 του ετήσιου μισθώματος, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ για φοιτητική κατοικία το ανώτατο ποσό φτάνει επίσης τα 800 ευρώ.

Επιστροφή ενοικίου: Οι δικαιούχοι

Η ενίσχυση αφορά ενοικιαστές που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Συγκεκριμένα:

Για άγαμους, το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ.

Για έγγαμους, το όριο ανεβαίνει στα 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά παιδί.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 31.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου.

Η αντικειμενική αξία της περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για άγαμο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού.

Για φοιτητικές κατοικίες, ισχύουν μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια, ανεξάρτητα από το αν δηλώνονται στους γονείς ή στον ίδιο τον φοιτητή.

Απλήρωτα ενοίκια - Κυρώσεις

Μειωμένη ή ακόμη και μηδενική θα είναι η ενίσχυση για τους ενοικιαστές οι οποίοι δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και έχουν αφήσει απλήρωτα ενοίκια.

Σε περίπτωση ανείσπρακτων μισθωμάτων, το επίδομα δεν θα υπολογιστεί με βάση το συμφωνημένο ποσό του συμβολαίου, αλλά αποκλειστικά με βάση όσα έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε2 ως πραγματικά εισπραχθέντα από τον εκμισθωτή. Αυτό σημαίνει ότι οι κακοπληρωτές ενοικιαστές θα λάβουν κουτσουρεμένο επίδομα.

Όσοι εντοπιστούν να έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία θα κληθούν να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης με τόκο, ενώ θα αποκλειστούν από την ενίσχυση για τρία χρόνια.

Επιστροφή ενοικίου: Τι αλλάζει από 1η Ιανουαρίου 2026

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, όσοι δεν καταβάλλουν τα ενοίκια μέσω τραπεζών θα μένουν εκτός επιδότησης, ακόμη κι αν πληρούν τα κριτήρια. Παράλληλα, ιδιοκτήτες που λαμβάνουν ενοίκια με μετρητά χάνουν την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα.