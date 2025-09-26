Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο πρόγραμμα, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, θα προσφέρει μεγαλύτερη επιδότηση στις γυναίκες που βρίσκονταν εκτός αγοράς εργασίας και επιλέγουν να επιστρέψουν σε πλήρη απασχόληση και μικρότερη για εκείνες που θα επιστρέψουν με μερική απασχόληση

Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 10.000 μητέρων με τέκνα έως 15 ετών που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, θα βγει «στον αέρα» το επόμενο διάστημα από το υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα θα παρέχει επιχορηγήσεις σε επιχειρήσεις για την πρόσληψη ανέργων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως μητέρες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους.

Η επιδότηση στον εργοδότη θα φτάνει κατ' ανώτατο όριο το 80% και θα καλύπτει το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Πρώτο Θέμα» η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Η επιδότηση θα διαρκέσει 12 μήνες και ζητούμενο είναι να παραμείνουν στην αγορά εργασίας οι ωφελούμενες και μετά τη λήξη της διάρκειας του προγράμματος.

Ουραγός η Ελλάδα στις εργαζομενες μητέρες

Υπενθυμίζεται πως η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό της Ελλάδας παραμένει από τις χαμηλότερες σε επίπεδο ΟΟΣΑ, καταδεικνύοντας την ανάγκη για συστημικές αλλαγές στην υποστήριξη των μητέρων και την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην ΕΕ-27, περνώντας μόνο την Ιταλία.

Ένας από τους παράγοντες που λειτουργούν αποτρεπτικά για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας -σύμφωνα και με την έκθεση Πισσαρίδη- είναι η έλλειψη οργανωμένων υπηρεσιών και παροχών, αναφορικά με τη φροντίδα παιδιών. Αυτό αποτυπώνεται στα επιμέρους ποσοστά απασχόλησης των γυναικών ανά αριθμό παιδιών, που κυμαίνονται από 68,3% για τις γυναίκες χωρίς παιδιά, έως 56,1% για όσες έχουν παιδιά.

Έχει διαπιστωθεί πως τα ποσοστά για τις μητέρες που εισέρχονται στον χώρο της εργασίας, αυξάνονται καθώς αυξάνεται και η ηλικία των παιδιών τους.

Πολλές εργαζόμενες μητέρες, ειδικά εκείνες με παιδιά μικρότερων ηλικιών, προτιμούν να εργάζονται σε καθεστώς part time ή σε θέσεις εργασίας με ευέλικτο ωράριο, καθώς αυτά τους επιτρέπουν να μπορούν να έχουν κάποιο εισόδημα, χωρίς να θυσιάζουν όλον τον χρόνο που επιθυμούν να περνούν με τα παιδιά τους.