Αγρότες: Το βλέμμα στραμμένο στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής για το μέλλον των κινητοποιήσεων

Καθοριστικό το επόμενο 48ωρο με συνελεύσεις στη Νίκαια και πανελλαδική σύσκεψη την Κυριακή στα Μάλγαρα. Συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 50 μπλόκα πανελληνίως.

Τελευταία ενημέρωση 12:40

Παραμένουν στους δρόμους οι αγρότες, με τις κινητοποιήσεις τους να εισέρχονται στην πιο κρίσιμη φάση τους. Έπειτα από μια ιστορική Πρωτοχρονιά που τους βρήκε για πρώτη φορά στα χρονικά πάνω στην άσφαλτο, διατηρώντας παράλληλα ανοικτό το εθνικό οδικό δίκτυο, οι αγρότες εντείνουν τις διεργασίες για τα επόμενα βήματά τους.

Οι αγρότες, οι οποίοι παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί ανά την Ελλάδα εδώ και περισσότερες από 30 ημέρες, δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, μέχρι να πάρουν απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Εντός της ημέρας συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας. Το μεσημέρι της Κυριακής στα Μάλγαρα θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 50 μπλόκα από όλη τη χώρα.

Στα Πράσινα Φανάρια καταγράφηκε ρήγμα, μετά την ανακοίνωση ότι εκπρόσωποι μπλόκων τάσσονται υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα σε κάθε ρεύμα μέχρι και τη Δευτέρα, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα γινεται εκτροπή της κυκλοφορίας περίπου 8 χιλιόμετρα πριν το Μαρτίνο.

Ελεύθερη παραμένει η διέλευση φορτηγών σε Κήπους και Ορμένιο, στον Έβρο.

Μέχρι το Σάββατο θα είναι ανοικτή η Περιμετρική Πατρών

Οι αγρότες αναμένεται να κλείσουν ξανά την Περιμετρική Πατρών πριν από το μεσημέρι του Σαββάτου και η κίνηση θα γίνεται πλέον μέσα από την Πάτρα. Η απόφαση για την ώρα θα ληφθεί σε νέα συνέλευση των αγροτών που αναμένεται να ορίσουν και την αντιπροσωπεία των αγροτών της Αχαΐας που θα μεταβεί στα Μάλγαρα για την πανελλαδική σύσκεψη της ερχόμενης Κυριακής.

Η εισήγηση της αντιπροσωπείας των αγροτών της Πάτρας είναι να κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα, ακόμα και αν χρειαστεί να κλείσουν και υπηρεσίες δημόσιες.

Αγωνιστική διάθεση στη Νίκαια

Στη Νίκαια, το συντονιστικό όργανο του μπλόκου θα συνεδριάσει την Παρασκευή και την επόμενη ημέρα, θα πραγματοποιηθεί η συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται εκεί για 34 ημέρες και δηλώνουν έτοιμοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους αμέσως μετά την περίοδο των γιορτών.

Ανοιχτά και σήμερα τα μπλόκα σε Μάλγαρα, Ευζώνους, Προμαχώνα και Νίκη

Ανοιχτά παραμένουν και σήμερα τα μπλόκα των αγροτών στα Μάλγαρα, τον Προμαχώνα, τους Ευζώνους και το τελωνείο της Νίκης για την ευχερή μετακίνηση των εκδρομέων των γιορτών, αλλά και εν αναμονή των αποφάσεων που αναμένεται να ληφθούν την Κυριακή για τα επόμενα βήματα των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο πλαίσιο της πανελλαδικής σύσκεψης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα.

Στον σταθμό διέλευσης στην Εξοχή Δράμας αντίθετα, το μπλόκο για τα φορτηγά «κλείνει» ξανά, από τις 12 το μεσημέρι σήμερα, έπειτα από την προσωρινή παύση του αποκλεισμού των δρόμων τις προηγούμενες ημέρες, που είχε αποφασιστεί για να διευκολυνθεί η κίνηση των εκδρομέων των γιορτών.

Αναλυτικότερα, κανονικά γίνεται και σήμερα η κίνηση όλων των οχημάτων στο τελωνείο των Ευζώνων. Αύριο Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, οι αγρότες του μπλόκου των Ευζώνων θα πραγματοποιήσουν πορεία με αγροτικά αυτοκίνητα και γεωργικούς ελκυστήρες στην πόλη του Κιλκίς, ενώ θα επιδιώξουν συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γεώργιο Γεωργαντά, βουλευτή Κιλκίς, προκειμένου να του παρουσιάσουν τα αιτήματά τους, προτού επιστρέψουν στην έδρα τους, στο τελωνείο. Ο δρόμος αναμένεται να αποκλειστεί εκ νέου αύριο Σάββατο, από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ.

Στο τελωνείο της Νίκης, όπου το μπλόκο παρέμεινε ανοιχτό την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και ανήμερα, η διέλευση όλων των οχημάτων γίνεται και σήμερα κανονικά, ενώ οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα συνεδριάσουν στις 7 το βράδυ απόψε, προκειμένου να αποφασίσουν αν θα κλείσουν τον δρόμο αύριο ή και μεθαύριο, ενόψει και της σύσκεψης της Κυριακής. Ανοιχτό είναι το μπλόκο στα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, ενώ παραταγμένοι στα «Πράσινα Φανάρια», κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», παραμένουν οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες της πανελλαδικής σύσκεψης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα θα αρχίσουν την Κυριακή, στις 12 το μεσημέρι, στο Πολιτιστικό Κέντρο των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη.

Τι επισημαίνει η Επιτροπή των μπλόκων

Στη σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα, η Επιτροπή των μπλόκων έχει επισημάνει μεταξύ άλλων: «Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας.

Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους “πρόθυμους”. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.

Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ