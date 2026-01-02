Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Κλειστά σούπερ μάρκετ σήμερα: Το ωράριο για τα καταστήματα - Τι ισχύει με τις τράπεζες

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κλειστά σούπερ μάρκετ σήμερα: Το ωράριο για τα καταστήματα - Τι ισχύει με τις τράπεζες
Η 2η Ιανουαρίου του 2026 μπορεί να μην είναι επίσημη αργία, ωστόσο τα περισσότερα καταστήματα, ειδικά τα σούπερ μάρκετ παραμένουν κλειστά.

Η 2η Ιανουαρίου του 2026 μπορεί να μην είναι επίσημη αργία, ωστόσο τα περισσότερα καταστήματα, ειδικά τα σούπερ μάρκετ και οι τράπεζες παραμένουν κλειστά λόγω της καθιερωμένης απογραφής μετά την Πρωτοχρονιά.

Τα εμπορικά καταστήματα θα είναι κλειστά σήμερα, εκτός κάποιων εξαιρέσεων, όπως μικρά και συνοικιακά καταστήματα, φούρνοι και περίπτερα, ενώ για την εξυπηρέτηση του κοινού, κάποιες αλυσίδες διατηρούν ανοιχτά συγκεκριμένα παραρτήματα.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι κερδίζουν εκπτώσεις, ποιοι απαλλάσσονται - Ο χάρτης των μειώσεων

Λιανεμπόριο: Ποιες ξένες αλυσίδες έρχονται Ελλάδα το 2026

ΕΣΠΑ: Οι πρώτες επιδοτήσεις του 2026 – Τρεις νέες δράσεις 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

tags:
Σούπερ Μάρκετ
Καταστήματα
Τράπεζες
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider