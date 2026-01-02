Κλειστά σούπερ μάρκετ σήμερα: Το ωράριο για τα καταστήματα - Τι ισχύει με τις τράπεζες

Η 2η Ιανουαρίου του 2026 μπορεί να μην είναι επίσημη αργία, ωστόσο τα περισσότερα καταστήματα, ειδικά τα σούπερ μάρκετ παραμένουν κλειστά.

Η 2η Ιανουαρίου του 2026 μπορεί να μην είναι επίσημη αργία, ωστόσο τα περισσότερα καταστήματα, ειδικά τα σούπερ μάρκετ και οι τράπεζες παραμένουν κλειστά λόγω της καθιερωμένης απογραφής μετά την Πρωτοχρονιά.

Τα εμπορικά καταστήματα θα είναι κλειστά σήμερα, εκτός κάποιων εξαιρέσεων, όπως μικρά και συνοικιακά καταστήματα, φούρνοι και περίπτερα, ενώ για την εξυπηρέτηση του κοινού, κάποιες αλυσίδες διατηρούν ανοιχτά συγκεκριμένα παραρτήματα.

