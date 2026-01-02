BYD: Κατέγραψε ρεκόρ πωλήσεων το 2025 και ετοιμάζεται να ξεπεράσει την Tesla

Η μετοχή της BYD στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης του νέου έτους, καταγράφοντας άνοδο έως και 2,3%.

H BYD ολοκλήρωσε το 2025 με πωλήσεις που ευθυγραμμίζονται με τον ετήσιο στόχο της και ετοιμάζεται να ξεπεράσει την Tesla, κατακτώντας την κορυφή ως η μεγαλύτερη κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως.

Ωστόσο, το ορόσημο αυτό επισκιάζεται από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κινεζική αγορά αυτοκινήτου ενόψει του 2026.

Η αυτοκινητοβιομηχανία με έδρα τη Σενζέν παρέδωσε συνολικά 4,6 εκατομμύρια οχήματα το 2025, αυξημένα κατά 7,7% σε σύγκριση με το 2024. Ο αριθμός αυτός βρίσκεται εντός του αναθεωρημένου στόχου που είχε ανακοινώσει η εταιρεία τον Σεπτέμβριο.

Από το σύνολο των πωλήσεων, περίπου 2,3 εκατομμύρια ήταν αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, αριθμός σχεδόν ίσος με εκείνον των plug-in υβριδικών, επιβεβαιώνοντας τη διπλή στρατηγική της BYD στην ηλεκτροκίνηση.