Αλλαγή τάσης στις ξένες επενδύσεις - Νέα κεφάλαια στη μεταποίηση

Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις αυξάνονται αλλά αλλάζει και η κατεύθυνση από τα ακίνητα στη μεταποίηση.

Με άνοδο στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις έκλεισε το 2025, όπως τουλάχιστον διαφαίνεται από τα στοιχεία εννεαμήνου της Τράπεζας της Ελλάδας, σύμφωνα με τα οποία οι συνολικές ροές ανήλθαν σε 8,6 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή περιλαμβάνει και τον εταιρικό μετασχηματισμό της Metlen Energy & Metals, που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2025. Το εναπομείναν τμήμα των ροών παρέμεινε υψηλότερο συγκριτικά με εκείνο της αντίστοιχης περιόδου του 2024, αντανακλώντας κυρίως επενδύσεις σε μετοχές και σε ακίνητα.

Ωστόσο, όπως σημειώνει η ΤτΕ η κατανομή τους είναι διαφορετική συγκριτικά με αυτή του 2024. Οι ΞΑΕ πλέον κατευθύνονται κυρίως στους κλάδους της μεταποίησης και σε μικρότερο ποσοστό σε εκείνον των ακινήτων (διαχείριση και ιδιωτικές αγοραπωλησίες), ενώ έχουν ενισχυθεί επίσης οι κλάδοι του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, καθώς και των κατασκευών.

Οι επενδύσεις στο εξωτερικό

Ως προς τις απαιτήσεις κατοίκων έναντι του εξωτερικού, δηλαδή τις ΞΑΕ της Ελλάδος στο εξωτερικό, οι ροές το πρώτο εννεάμηνο του 2025 ήταν αυξημένες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε 2,6 δισ. ευρώ, αντανακλώντας κυρίως επενδύσεις σε εξαγορές και συγχωνεύσεις. Η σημαντικότερη συναλλαγή αφορά την ολοκλήρωση της αγοράς μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (Κύπρος) από τη Eurobank Α.Ε.

Όσον αφορά τη διεθνή επενδυτική θέση (ΔΕΘ), στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025 οι καθαρές υποχρεώσεις της χώρας έναντι του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 13,4 δισ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος του 2024 και διαμορφώθηκαν σε 338,9 δισ. ευρώ (140% του ΑΕΠ).

«Η επιδείνωση αυτή αντανακλά πρωτίστως την αύξηση των καθαρών υποχρεώσεων των λοιπών τομέων της οικονομίας και τη μείωση των καθαρών απαιτήσεων των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και δευτερευόντως την άνοδο των καθαρών υποχρεώσεων της γενικής κυβέρνησης, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη βελτίωση της καθαρής θέσης της Τράπεζας της Ελλάδος», αναφέρει η ΤτΕ στην Ενδιάμεση Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική.