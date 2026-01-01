Χαρακόπουλος: Θετικές οι προοπτικές για τη χώρα αν διατηρηθεί η σταθερότητα

Ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, βρέθηκε στη Μάνδρα την παραμονή της πρωτοχρονιάς, για την εορτή του πολιούχου του χωριού Αγίου Βασιλείου.

Ο κ. Χαρακόπουλος συμμετείχε στον πανηγυρικό εσπερινό που λάμπρυναν με την παρουσία τους κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, παρουσία του δημάρχου Λαρισαίων Θανάση Μαμάκου τοπικών παραγόντων και πλήθος πιστών. Στο κήρυγμά του ο αρχιμανδρίτης π.Δωρόθεος αναφέρθηκε στην ευσέβεια των καππαδοκών προσφύγων. Ως γνωστόν, το 1924, μετά τον ξεριζωμό τους από την Καππαδοκία, στο χωριό που δημιούργησαν στη νέα τους πατρίδα, στη Μάνδρα της Λάρισας, οι πρόσφυγες αφιέρωσαν την εκκλησία στη μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου, αρχιεπισκόπου Καισαρείας της Καππαδοκίας -όπως ήταν και η δωδεκάτρουλη εκκλησία τους στο Μιστί, η μεγαλύτερη στην Ανατολή.

Ο κ.Χαρακόπουλος ευχήθηκε "Καλή Χρονιά" στους ενορίτες, ενώ ακολούθως είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις για τις προκλήσεις της νέας χρονιάς και τις θετικές προοπτικές για τη χώρα, με προϋπόθεση την διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ