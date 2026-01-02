Baidu: Η μονάδα chips AI Kunlunxin κατέθεσε αίτηση για εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ

Η μετοχή της Baidu στο ταμπλό του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε έως και 9% την Παρασκευή, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Η Baidu σχεδιάζει να αποσχίσει τη θυγατρική της εταιρεία Kunlunxin, που ασχολείται με την κατασκεύη ημιαγωγών τεχνητής νοημοσύνης, και να την εισαγάγει στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, καθώς όλο και περισσότεροι εγχώριοι κατασκευαστές τσιπ αναζητούν χρηματοδότηση εν μέσω της προσπάθειας της Κίνας να επιτύχει αυτονομία στον τομέα των ημιαγωγών.

Σύμφωνα με το CNBC, η εταιρεία με έδρα το Πεκίνο ανέφερε ότι μια αυτόνομη εισαγωγή θα αποτυπώσει καλύτερα την αξία της Kunlunxin και θα προσελκύσει επενδυτές που ενδιαφέρονται για γενικής χρήσης chips υπολογιστικής AI και συναφή συστήματα λογισμικού και υλικού.

Η Kunlunxin υπέβαλε την αίτησή της στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ την Παρασκευή, ανακοίνωσε η Baidu, προσθέτοντας ότι λεπτομέρειες όπως το μέγεθος και η δομή της δημόσιας προσφοράς δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η μετοχή της Baidu στο ταμπλό του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε έως και 9% την Παρασκευή, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2023. Η μετοχή κατέγραψε άνοδο 59% το 2025.

Η Kunlunxin, η οποία κατασκευάζει chips που τροφοδοτούν servers σε κέντρα δεδομένων, έχει αποτιμηθεί σε τουλάχιστον 3 δισ. δολάρια.

Ο ανταγωνισμός γύρω από το AI μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ εντείνεται, καθώς το Πεκίνο ενισχύει τις προσπάθειες για την ανάδειξη μελλοντικών «εθνικών πρωταθλητών» στον κλάδο, με αποτέλεσμα να οδηγούνται οι κινεζικές εταιρείες chips να ετοιμάζονται για εισαγωγή στα χρηματιστήρια.

Η Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor ξεκίνησε την Τρίτη τη διαδικασία συγκέντρωσης επενδυτικών εντολών για IPO 3,7 δισ. δολαρίων Χονγκ Κονγκ (472 εκατ. δολάρια ΗΠΑ). Η μετοχή της Shanghai Biren, σχεδιάστριας chips AI, εκτινάχθηκε κατά 119% στο ντεμπούτο της την Παρασκευή.

Η Kunlunxin δημιουργήθηκε, μεταξύ άλλων, για να καλύψει τη μεγάλη ανάγκη της Baidu σε υπολογιστική ισχύ για τη λειτουργία των διαδικτυακών της δραστηριοτήτων.

Είναι μία από τις λίγες κινεζικές εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα σχεδιασμού ισχυρών επιταχυντών, απαραίτητων για λειτουργίες AI, και μαζί με εταιρείες όπως οι Huawei και Cambricon αναμένεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια του Πεκίνου να μειώσει την εξάρτηση της χώρας από αμερικανική τεχνολογία, όπως τα chips της Nvidia.