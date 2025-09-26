Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Μετατίθεται για το 2026 η εφαρμογή του - Τα πρόστιμα και οι εξαιρέσεις

Το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής αποτελεί ένα από τα όπλα της ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.

Αλλάζει το χρονοδιάγραμμα της πλήρους εφαρμογής του ψηφιακού δελτίου αποστολής καθώς μετατίθεται για το 2026, αντί για την 1η Δεκεμβρίου 2025 η ενεργοποίηση της δεύτερης φάσης του μέτρου η οποία προβλέπει την ένταξη όλων των επιχειρήσεων και τη ψηφιοποίηση της διαδικασίας. Το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής αποτελεί ένα από τα όπλα της ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής καθώς επιτρέπει στον ελεγκτικό μηχανισμό να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις εμπορικές συναλλαγές.

QR Codes

Στη δεύτερη φάση περιλαμβάνονται η ψηφιακή έκδοση και διαβίβαση παραστατικών στο myDATA, η δυνατότητα παρακολούθησης φορτώσεων – μεταφορτώσεων, η παραλαβή παραστατικών και αγαθών με σάρωση QR Code, καθώς και ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος από τον λήπτη. Οι επιχειρήσεις που μεταφέρουν αγαθά θα εκδίδουν και θα καταχωρούν το δελτίο σε ψηφιακή μορφή. Η ηλεκτρονική αποθήκευση και αναζήτηση διευκολύνει ελέγχους, ενώ οι φορολογικές αρχές αποκτούν πλήρη εικόνα της αγοράς.

Πρώτη περίοδος εφαρμογής

Σημειώνεται ότι από τις 2 Ιουνίου 2025 το μέτρο είναι υποχρεωτικό για επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 200.000 ευρώ, εκτός από εκείνες που υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ, είναι θυγατρικές αλλοδαπών εταιρειών και χρησιμοποιούν το εμπορικό/λογιστικό πρόγραμμα της μητρικής. Το μέτρο είναι υποχρεωτικό και τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως τζίρου που δραστηριοποιούνται στο χονδρικό εμπόριο φαρμάκων, καυσίμων, ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Οι εταιρείες αυτές εκδίδουν ψηφιακά παραστατικά, διαβιβάζουν τα δεδομένα στο myDATA, ενημερώνεται ο λήπτης και οι διακινήσεις ελέγχονται με σάρωση QR Code.

Πρόστιμα

Τα πρόστιμα για τους παραβάτες είναι αυστηρά καθώς το ύψος τους φτάνει τα 5.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για όσους τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και τα 10.000 ευρώ για τους τηρούνται διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Οι εξαιρέσεις

Από το ψηφιακό δελτίο αποστολής εξαιρούνται:

-Οι αγρότες ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.

-Τα φυσικά πρόσωπα που πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες ευκαιριακά για συναλλαγές έως 10.000 ευρώ.

-Οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή εισηγητές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων.

-Οι διακινήσεις φυσικού αερίου, ύδατος, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος και θερμικής ενέργειας.

-Οι διακινήσεις από τους τεχνικούς των αναγκαίων εργαλείων και μηχανημάτων για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών τους.

-Η διακίνηση που διενεργείται από τα γραφεία τελετών.