Tax & Labour | Ασφαλιστικά

Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 26/9

Newsroom
Συνολικά 1.265.245.615 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.576.449 δικαιούχους, από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2025.

Συνολικά 1.265.245.615 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.576.449 δικαιούχους, από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 25 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 1.214.462.614,94 ευρώ σε 2.527.148 δικαιούχους για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου 2025 και

- από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 1.000.000 ευρώ σε 1.300 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

- 200.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα και

- 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Υπουργείο Εργασίας
ΕΦΚΑ
ΔΥΠΑ
Πληρωμές
Επίδομα

