e-ΕΦΚΑ: Στη Θυρίδα Πολίτη (my.gov.gr) τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων

Από την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 τίθεται σε λειτουργία η νέα δυνατότητα κοινοποίησης των μηνιαίων ενημερωτικών σημειωμάτων συντάξεων στη Θυρίδα Πολίτη (my.gov.gr).

Από την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 τίθεται σε λειτουργία η νέα δυνατότητα κοινοποίησης των μηνιαίων ενημερωτικών σημειωμάτων συντάξεων στη Θυρίδα Πολίτη (my.gov.gr), μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας: Εκτύπωση Μηνιαίου Ενημερωτικού Σημειώματος Κύριας (ή/και Επικουρικής) Σύνταξης, https://apps.e-efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA.

Πλέον, κάθε συνταξιούχος που εισέρχεται στην παραπάνω υπηρεσία, για να αναζητήσει τα ενημερωτικά του σημειώματα, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την κοινοποίησή τους στη Θυρίδα του στο Gov.gr, αποκτώντας έτσι άμεση και ασφαλή πρόσβαση στα ενημερωτικά του σημειώματα, καθώς και εύκολη κοινοποίηση ή αποθήκευση για προσωπική χρήση ή για χρήση σε άλλες υπηρεσίες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ και της διαρκούς προσπάθειας για την παροχή πιο άμεσων, εύχρηστων και ψηφιακά προσβάσιμων υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες.

Η Διοίκηση και τα στελέχη του e-ΕΦΚΑ, με την αμέριστη στήριξη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συνεχίζουν να εργάζονται με συνέπεια και προσήλωση για έναν φορέα πιο αποτελεσματικό, σύγχρονο και φιλικό, μειώνοντας παράλληλα το διοικητικό κόστος και ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών».